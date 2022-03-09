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全新指標翻新基隆！步行探索城市之美　迎接2022城市博覽會

▲全新指標翻新基隆！步行探索城市之美 迎接2022城市博覽會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全新指標翻新基隆！步行探索城市之美，迎接2022城市博覽會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

全新基隆城市指標系統整合城市色彩與資訊，串連城市、生活與交通資源，以地域特色（山、海、城），嶄新的城市意象，建立路徑廊道；也為即將到來的「2022城市博覽會」做準備，結合城博會場域、城際轉運站及周邊指標系統、全市觀光指標全新佈設，延展至整個基隆市的不同場域，透過推廣步行理念，鼓勵民眾用實際的腳步探索基隆。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，透過全新基隆城市指標系統的建置，我們重新發現基隆多面向的景色與故事，並給予基隆嶄新的都市形象；而其創新之處，在於系統整合了色彩、材質與城市資訊的設計方法，同步導入數位化，讓指標系統成為探索環境與城市的重要節點。

▲全新指標翻新基隆！步行探索城市之美 迎接2022城市博覽會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼傘人家族帶大家探索基隆。

▲全新指標翻新基隆！步行探索城市之美 迎接2022城市博覽會。（圖／記者郭世賢翻攝）

曾姿雯說，點位除了以結合「2022城市博覽會」場域、城際轉運站及周邊指標系統外，也包括基隆市內的各觀光景點，串連山線、海線，建立系統化導覽，融合文化歷史、山海休憩、美食商圈、交通資訊及生活基礎設施等相關指引。另外透過整合性的設置，也移除原本雜亂、各自設立的指標，形塑乾淨、清晰的城市意象。

曾姿雯進一步說明，為讓指標系統不只是基本地理位置、相關基礎建設的指引，也希望透過視覺整合，呈現城市的嶄新意象與未來展望。其中指標牌上方橘色撐傘小孩的圖像，源自於基隆多雨的天候，透過趣味的設計，將原本基隆在地的天候變化轉變為親近、有趣的，城市導覽員「傘人家族」將帶領大家探索基隆，只要掃描柱上QR-CODE連結至「基隆旅遊網」即可獲得景點資訊內容。

基隆市所有工程建設刻正如火如荼進行中，而指標系統也將陸續建置完成，為讓大家先一窺「傘人家族」成員，包括小傘、小雲及大傘，觀銷處特別企劃「尋找傘人家族」活動，它們現在出沒於孝三路商圈、城隍廟、崁仔頂、委託行商圈及許梓桑古厝，民眾只要與位於各景點的任一傘人家族合照，並於「魅力基隆」臉書上傳合照，標註兩位外縣市朋友並分享貼文，前20名即可獲得基隆限定版明信片套組。

▲全新指標翻新基隆！步行探索城市之美 迎接2022城市博覽會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼全新指標系統翻新基隆。

▲全新指標翻新基隆！步行探索城市之美 迎接2022城市博覽會。（圖／記者郭世賢翻攝）

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