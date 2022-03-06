▲北海岸重要觀光廊帶，基市府盼中央攜手研擬防治湖海路落石。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市湖海路於沿線由中央與地方經多年合作，進行環境改造等美化工作，包括自行車道拓寬、湖海灣風景區等陸續完工後，已屬北海岸重要觀光發展廊帶，不僅於海興游泳池為遊客喜愛的浮潛聖地，沿線亦有街頭藝人表演及行動咖啡廳供遊客於觀浪同時亦可享受美味。

關於湖海路邊坡長年常有落石，以今年2月5日於湖海路一段1.9K處發生落石為例，該次落石總重約40餘噸，崩落岩塊於滾落時破裂，部分由既設攔石網攔截，主要岩塊則經彈跳落於道路上，市政府工務處於接獲通報即派員前往，於晚間8時30分清除落石並經評估無二次崩塌風險後開放通行，但落石問題應獲得根本性解決，故應由中央與地方共同合作商討解決方案，以保障用路人安全。

經工務處表示，湖海路沿線屬原始山林邊坡自1.1K起 3.4K處約有2.3公里長，邊坡面海側約有40公頃以上，長年屬風化區域，每當東北季風或颱風來襲，風化砂岩含水量提高，就容易造成岩塊從節理面或植栽根系所造成之裂縫崩落，以此次落石來說，因原有植被林相完好，從外觀無法判斷岩盤剝落風險。

自2021年底至今年連日下雨不斷，岩塊含水量提高，岩塊節理無法承受重量造成崩塌，經盤點全線約有15處需進行改善，其中屬有風險處且無緩衝帶約有12處，將辦理復建工程，補足攔石缺口，並增設警示牌面，後續有關邊坡整體防治作為，將透過立委服務處與中央進行協商，以達中央與地方攜手合作，共同保障用路人安全保障。

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