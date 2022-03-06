▲慶祝三五童軍節，基隆市童軍會理事長林右昌交棒。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市童軍節慶祝大會今（6日）上午在暖暖高中隆重舉行，共有超過400位各級童軍夥伴與服務員共襄盛舉，連任兩屆基隆市童軍會理事長的林右昌市長除表揚績優童軍夥伴，也因任期屆滿交棒，並期許童軍夥伴以實際行動關懷社會，發揮童軍精神持續服務人群。

林右昌在大會中致詞時指出，童軍除了著重品德及人格提升，更重要的是服務人群的精神，希望大家走入社會，讓社會更看到童軍，當國家社會有重大事件時，都應該要看到童軍的身影；「一日童軍、一世童軍」，期許大家要時時刻刻銘記童軍諾言。

▲童軍除了著重品德及人格提升，更重要的是服務人群的精神。

林右昌隨後還表示，今年4月22日到5月2日基隆市將舉辦2022城市博覽會，希望童軍夥伴們都能夠踴躍站出來協助服務工作，也歡迎大家屆時邀請外縣市的童軍友團來到基隆，更歡迎大家投入志工服務。

在今日的慶祝大會中，計有天翔複式童軍團、中山高中童軍圑及雞籠26團獲得全國績優童軍團，建德國中童軍團、鄉野複式童軍團、佛光極樂團、武崙國中童軍團則獲得基隆市績優童軍團，頒發績優服務員4人（銀狼1人及銀羊3人）而績優團領導人獎章更高達21人，眾多的獲獎人數，展現了本市童軍教育辦理品質與成效。

另外，會中還頒發第9屆童軍會理監事證書，已擔任第7、8屆理事長的林市長，也將理事長一職交接給新任理事長杜國正，並期許所有的新成員能夠盡心推廣及辦理各項童軍活動，維護童軍榮譽及掌握本市童軍會的發展進程。

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