波蘭轉交所有米格-29戰機　美國防部直接打臉





▲波蘭表示準備把所有米格-29戰機轉交美國部署。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

波蘭外交部在8日的聲明中表示，已準備好將所有米格-29戰機轉交美國部署，但美國國防部很快駁斥波蘭的行為，稱這樣的作法「站不住腳」。

CNN報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）8日指出，五角大廈持續和波蘭政府針對相關事項進行討論，但波蘭的提議有其「複雜性」，因為目前並不清楚有任何實質性的理由能促成這樣的戰機轉交方式。

柯比表示美方會繼續和波蘭以及其他北約成員國討論，轉交戰機的困難度大，還必須考量隨之而來的種種後勤問題，「但我們不認為波蘭的提議是站得住腳的。」

此外，柯比也說波蘭的主意「太冒險了」，因為美國和北約不願和俄羅斯爆發直接衝突。

烏克蘭總統澤倫斯基先前不斷要求西方國家設立禁飛區，在遭拒絕後仍表示「至少也把戰機提供給我們」，烏克蘭空軍習慣操作俄系戰機，蘇愷-25和米格-29便是烏軍飛行員熟悉的機種，因此呼籲已加入北約的前蘇聯國家如波蘭、斯洛伐克等國，提供米格-29戰機，讓烏軍繼續在奪取制空權上和俄軍對抗。

路透社先前報導，波蘭外交部長指出波蘭當局已經做好準備，可以立刻將所有米格-29戰機免費轉移到德國拉姆施泰空軍基地，並讓美國全權部署戰機，「與此同時，波蘭要求美國提供我們具有相應作戰能力的二手戰機。波蘭已經準備好立刻採購飛機的條件。」