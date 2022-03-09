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澤倫斯基英國會歷史性演說　籲文明大國負起責任

▲▼澤倫斯基英國會歷史性演說。（圖／路透社）

▲澤倫斯基英國會歷史性演說。（圖／路透社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦8日專電

烏克蘭總統澤倫斯基今天傍晚對英國國會發表視訊即席演說時提到，烏克蘭因為奮勇抗敵成了偉大國家，但仍需要英國等文明大國的協助，包括盡一切所能協助確保烏克蘭空域安全並加強制裁俄羅斯。

今天是首度有其他國家的領導人在英國國會下議院的院會議場發表演說。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的演說長約10分鐘，院會議場座無虛席，部分議員和官員甚至必須坐在地板。首相強生（Boris Johnson）、外交大臣（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）等高階官員皆出席。演說開始前，所有人起立鼓掌向澤倫斯基致意長達約40秒，烏克蘭駐英大使普萊斯塔可（Vadym Prystaiko）也在議場內與其他議員同席見證。

澤倫斯基說，一如英國人在第二次世界大戰期間奮力抵抗納粹對英國本土的攻擊，烏克蘭人也不想失去國家、失去所有。自2月24日清晨俄羅斯飛彈驚醒所有人以來，烏克蘭全國上下至今已13天難以成眠。

他提到，雖捕獲大量戰俘，烏克蘭並未虐待他們，「因為我們沒有失去人性」。儘管俄軍對烏克蘭進行無差別轟炸，烏克蘭並未失去身為人的尊嚴、未對俄羅斯「以其人之道，還治其人之身」。他說，烏克蘭的戰事向世界展現：誰是偉大的人，而誰是禽獸。

他說，俄軍連住家、學校、醫院都攻擊，相當於「種族滅絕」，但這並未消滅烏克蘭人的堅強意志。俄軍摧毀教堂，視「神聖」與「崇高」為無物；俄軍攻擊烏克蘭境內歐洲最大核電站，這讓世界認識到，俄羅斯是在對所有人發動大規模恐怖攻擊。

戰事進入第9天時，北大西洋公約組織（NATO）召開會議，但結果不如烏克蘭預期，NATO不願在烏克蘭空域設置禁航區。澤倫斯基說，他不想得罪任何人，但烏克蘭人確實感到同盟無法發揮成效，烏克蘭的天空依然向敵人敞開，歐洲恐怕必須從零開始重建安全秩序。

澤倫斯基說，烏克蘭面對的是世上最龐大軍隊之一，面對的是莎士比亞劇中「生存或消亡」（to be or not to be）的問題。他強調，烏克蘭對這個問題的堅決回覆是要生存、要自由，一如此前多次強調的：烏克蘭將不計代價奮戰到底，不投降，也不會失敗。

不過，烏克蘭需要文明大國的協助。澤倫斯基懇請強生加強對俄羅斯這個恐怖主義大國的制裁、協助確保烏克蘭空域安全，盡全力以具體行動彰顯英國的偉大、履行偉大國家應負起的責任。

強生現場回應，澤倫斯基堅定捍衛自由民主，而奮勇守衛家園的烏克蘭民眾也啟發世上千萬人，如今自由世界最流行的口號就是「（烏克蘭語發音）我是烏克蘭人」。

強生指出，英國及其盟友有決心繼續支援烏克蘭、提供武器，並加強向俄方施壓；英國將停止進口俄羅斯石油。

強生強調，英國將運用一切外交、人道和經濟手段，直到俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）失敗、烏克蘭再度自由。

為了澤倫斯基的歷史性演說，英國國會今天特別暫停下午議事約20分鐘，並準備500套耳機供議員聆聽英語即時口譯。

烏克蘭人捍衛國家主權和自由民主道路的決心在英國社會贏得許多尊敬。普萊斯塔可上週赴國會旁聽議員就烏克蘭議題對強生的質詢時，即獲現場全體議員起立鼓掌致意，為議場罕見。

 

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