波蘭要幫烏克蘭！　可立刻免費把「所有米格29戰機」轉交美國

▲波蘭準備轉交米格-29戰機。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

波蘭外交部8日表示，已經準備好將國內所有米格-29（MIG-29）戰機轉交到德國拉姆施泰空軍基地（Ramstein Air Base），由美國全權部署，並呼籲其他北約國家盡快將同款戰機進行轉交。波蘭此舉也在爭取和美國採購，其他使用過的、同能力的戰機。

烏克蘭總統澤倫斯基先前不斷要求西方國家設立禁飛區，在遭拒絕後仍表示「至少也把戰機提供給我們」，烏克蘭空軍習慣操作俄系戰機，蘇愷-25和米格-29便是烏軍飛行員熟悉的機種，因此呼籲已加入北約的前蘇聯國家如波蘭、斯洛伐克等國，提供米格-29戰機，讓烏軍繼續在奪取制空權上和俄軍對抗。

路透社報導，波蘭外交部長指出波蘭當局已經做好準備，可以立刻將所有米格-29戰機免費轉移到德國拉姆施泰空軍基地，並讓美國全權部署戰機，「與此同時，波蘭要求美國提供我們具有相應作戰能力的二手戰機。波蘭已經準備好立刻採購飛機的條件。」

專家表示，烏克蘭空軍此前就是駕駛俄系戰機，因此其他國家若要提供烏克蘭戰機，最好的選擇就是同款機種，而美系戰機的飛行員戰鬥訓練需要花上好幾年，還得仰賴不同的維修條件。

另一鄰國斯洛伐克，國防部長那德（Jaroslav Nad）重申，國家發展目標要更換汰換米格-29在內的所有俄系戰機，但也表明還沒準備好跟進波蘭的行動。