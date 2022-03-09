桃園購物節登錄金額突破116億　再加碼百萬獎品9日再抽獎

▲標槍好手鄭兆村(左)擔任2021桃園購物節活動代言人。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園購物節於去（2021）年11月5日起跑，因疫情活動延長至迄2022年3月底；而今年1月受到桃園機場等群聚感染事件影響，「天天抽」及「週週抽」等活動暫停舉辦，隨著疫情收斂，市長鄭文燦宣布，明(9日)起重新啟動抽獎，並加碼提供日韓機票、金牌好棧四季住宿券、5,000元生活禮券等總價值超過百萬元獎品。

鄭市長說，2021桃園購物節自110年11月5日起，民眾在桃園市單筆消費滿500元的發票，可至活動官網登錄取得抽獎資格，登錄金額單筆滿500元即可得到1組抽獎號碼（單筆1,000元，可得2組抽獎序號，以此類推，單張發票最高上限可得600組抽獎號碼），在桃園購物節特約店家消費者則可獲得2倍序號加乘機會，截至昨（7）日，發票登錄筆數已達333萬筆，登錄金額更突破新台幣116億元。

而今年1月受到桃園機場等群聚感染事件影響，「天天抽」及「週週抽」等活動暫停舉辦，隨著疫情收斂，桃園購物節將於明（9）日起重新啟動抽獎，只要在桃園市2021年10月22日至2022年3月31日期間消費的發票，都可到2021桃園購物節活動網站登錄抽獎，登錄期限至2022年4月7日止。

目前抽獎獎項包括青埔好宅、小檜溪好宅各1間，還有6輛汽車、20多輛電動機車及200多項好禮尚未抽出外，市府更加碼5,000元生活禮券、金牌好棧四季住宿券及日韓機票等超過百萬的獎品。另外，市府也邀請台灣標槍好手鄭兆村擔任2021桃園購物節活動代言人。