宜蘭女有夠幸運！參加FUN心遊蘭陽　雙中200萬賓士車+iPhone 13

▲▼宜縣長林姿妙透過手機，向礁溪黃小姐報她中大獎賓士車、iPhone 13喜訊。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府疫情下拚觀光經濟，加碼推出「五告誠意，FUN心遊蘭陽」觀光振興活動，其中「消費滿額抽百萬名車」今（7）天首波公開抽獎，縣長林姿妙抽出幸運兒，礁溪黃小姐成幸運女神，她中iPhone 13，更中200萬元賓士轎車。宜縣府指出，歡迎大家到宜蘭觀光消費抽第2波大獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宜蘭縣政府為鼓勵民眾至宜蘭消費拚經濟，自110年11月22日起推出「消費滿額抽百萬名車」加碼好康活動，民眾至宜蘭縣境內合法店家單次消費達新臺幣200元，憑發票或收據上網登錄，就能把各大獎項帶回家，好禮獎項曩括：Gogoro電動機車、日立AI洗脫烘衣機、SAMPO75吋液晶電視、ARKDAN空氣清淨機、iPhone 13Pro智慧手機、iPad mini平板電腦、Switch遊戲機⋯等誘人好禮，特別是還有價值超過200萬的賓士豪華轎車，是活動最吸引人之獎項！消費越多，中獎機會越高，更希望藉由抽獎活動吸引人流、進一步帶動金流。

今（7）日公開抽出第一階段幸運得主，並由春天律師事務蔡瑜軒律師、宜蘭縣政府政風人員及首位獲得台灣三金影展（金馬獎、金鐘獎、台北電影節）女配角獎，出生宜蘭羅東藝人林美秀擔任特別嘉賓，在見證下抽出各項獎項，並由宜蘭縣長林姿妙抽出百萬汽車得主及42名幸運民眾！

縣府指出，即日起民眾可至「五告誠意FUN心遊蘭陽」活動官網及宜蘭勁好玩粉絲專頁查詢抽獎結果，提醒中獎者應於頒獎典禮當日攜帶身分證正本及發票、收據或憑證正本至領獎地點領取獎品，若中獎發票、收據或憑證不符合活動規定、逾期領取、遺失視同自動放棄中獎權益，將不另行重抽中獎者。