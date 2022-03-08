「苗栗旅遊節」516獎項全數抽出　只花2萬元抽中頭獎百萬休旅車

▲苗栗旅遊節516個獎項名額全數抽出，頭獎休旅車得主為住在頭份市的黃小姐，她只花了2萬8千元即抽中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府配合行政院振興五倍券推出「苗栗旅遊節」消費抽獎活動，自2021年10月08日起至2022年2月28日間不限行業別只要在苗栗單筆消費滿500元，即可參加抽獎活動；7日下午2時於大湖酒莊辦理第4期直播抽獎。頭獎休旅車得主為住在頭份市的黃小姐，只花2萬8千元就中大獎。

苗栗縣政府表示，苗栗旅遊節自2021年10月8日開跑以來，目前累計金額已達6億8276萬6464元，本期符合資格之抽獎序號共計74萬6079組，第4期抽獎活動在資深律師江錫麒見證下，由苗栗縣副縣長鄧桂菊偕同文化觀光局局長林彥甫及納智捷汽車股份有限公司葉念瑤等長官貴賓共同抽出。

文化觀光局指出，第4階段抽獎方式由小獎抽至大獎分為拉霸機及摸彩球兩個階段，共計172個名額，而眾多獎項中萬眾矚目的百萬休旅車得主為來自苗栗縣頭份市的黃小姐，消費金額為新台幣2萬8千多元，鄧副縣長桂菊親自致電道賀時，黃小姐開心的驚叫連連，透露自己入住防疫旅館，沒想到竟然中到大獎。

文觀局表示，「苗栗旅遊節」抽獎活動共分為4期，抽出全數獎項後，詳細得獎名單將會盡速公布於「苗栗旅遊節」官網，民眾須於15日內依規定申請領獎，得獎人務必把握領獎期限儘速申領。另，將於3月23日於苗栗縣政府舉辦大型頒獎典禮，邀請休旅車、電動機車及十萬現金等眾多得主共享榮耀時刻。

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