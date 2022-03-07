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響應桃園「電力神隊友」政策　蘆竹首座儲能案場動土7月完工

▲響應桃園「電力神隊友」立春儲能動土。（圖／記者楊淑媛攝）

▲響應桃園「電力神隊友」立春儲能動土。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

看準台灣綠能商機，「力暘能源」由專攻儲能系統開發、建置的子公司「銧昊儲能」切入調頻輔助服務(AFC)市場，集團第2座儲能案場「立春儲能4.2MW(百萬瓦)」7日於桃園市蘆竹區舉行動土典禮。市長鄭文燦表示，能源轉型必須兼顧綠能及穩定，日前的大跳電，說明了穩定電網的重要，而儲能設備的日漸成熟，將是協助電網的調節與穩定。▲響應桃園「電力神隊友」立春儲能動土。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭市長表示，桃園市經濟突飛猛進，工商與民生用電需求同時增長情況下，為求兼顧工商發展及環境永續，桃園市政府推動綠能產業不遺餘力，單單2020年再生能源躉購電量即達6億7千餘萬度，高居全台各縣市之冠！而除鼓勵綠能發電之外，有鑑於再生能源之受天候影響甚大，要發揮再生能源最大效益，需透過儲能設備之電池儲、放電功能，來維持系統的穩定性，提高電力備援。

因此，市政府積極推廣儲能系統建置，2019年起更領先全國推動「儲能補助」，鼓勵用電戶投資建置儲能設備，最高可補助500萬元。希望所有業者都一同加入桃園市「電力神隊友」行列。

本次「銧昊儲能-立春儲能4.2M」案場所參與的調頻輔助服務系統(AFC)為電力交易平台中，難度較高且需要快速反應之儲能項目。當台電電網需要支援時，儲能系統必須在1至10秒內快速反應調頻，以維持電網頻率穩定，避免停電危機，此將極大考驗儲能設備的效能。力暘能源集團「銧昊儲能-立春儲能4.2MW」案場預計今年7月即可完工加入神隊友行列，可即時響應市府「電力神隊友」政策，共同為桃園綠電發展盡心力。

此次「銧昊儲能-立春儲能4.2M」案場，將設置2座儲能貨櫃。而為求儲能設備效能足供所需，銧昊儲能更領先業界，採用世界前三大儲能設備商美國「POWIN」的鋰鐵電池系統。包括：美國POWIN儲能設備台灣總代理立達儲能莊嘉原董事長、「力暘能源」董事長黃志文、經發局局長郭裕信、台電桃園區處仇忠銘副處長及桃園區處工會常務理事洪宗保等人士出席動土典禮。

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