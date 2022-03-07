桃綠色生活悠遊節倡導減碳　花海、市集吸引民眾朝聖

▲桃園舉辦綠色生活悠遊節，倡導低碳永續，宣導自行車運具、休閒活動，希望大家能為環境保護盡一份心，減少身體及地球負擔。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者鄭遠龍、謝盛帆）

記者 邱筱茜／採訪報導

電音三太子台上表演，熱鬧音效搭配逗趣舞步，桃園市長鄭文燦，騎著電動機車入場，為綠色生活悠遊節揭開序幕，3/5至3/13活動為期9天，參加的民眾就有機會抽中電動機車、Phone 13 Pro、智慧錶等大獎。

響應節能減碳，強調環保和再生，桃園市長鄭文燦，鼓勵大家綠色生活，「我們都知道這個低碳，必須要成為未來的主流，那因此我們在這個交通運具上，我們鼓勵搭捷運、騎單車或者是使用電動機車，我們有包括環保辦桌、環保的音樂會、環保市集、環保的嘉年華等等多元的活動」。

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▲桃園市長鄭文燦出席綠色生活悠遊節開幕活動，騎乘電動機車入場。（圖／記者謝盛帆攝）

結合綠色市集、在地廟會傳統文化，現場更發放500份平安餐給民眾，一旁還有大片花海搭配摩天輪、旋轉木馬、巴黎鐵塔等裝置藝術，吸引不少人前來拍照打卡。

民眾表示，「因為看到有花海特別來拍照，覺得還滿有異國風情」，另一位民眾也說「一部分也是天氣好，現在看到有那個花就想進來看一看、逛一逛，有花有仙人掌可以來拍照，很漂亮」。

▲▼綠色生活悠遊種植不少花草，如薰衣草、四季秋海棠等，形成大片花海，加上裝置藝術，前來拍照的民眾表示，很有異國風情。（圖／記者謝盛帆攝）

桃園環保局局長呂理德表示，「今年花海大概有20公頃，花海很多都是很好的景點，鼓勵民眾在假日的時候，坐著捷運、電動車、騎腳踏車來這邊，舒緩一下對生活的壓力。」

▲桃綠色生活悠遊節3/12邀請YOYO家族登台表演。（圖／桃園市環保局提供）



為期9天的綠色生活悠遊節，民眾只要在活動期間來到現場，掃描QR Code集滿5枚，就有機會抽中電動機車、iPhone 13 Pro、智慧錶等大獎，3/12、13分別邀請到最受孩子喜愛的Yoyo家族以及金曲獎歌手壓軸登場，陪大家一起度過愉快週末。

桃園市政府環境保護局 廣告