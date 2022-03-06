敬獻土地公米糕龜要一年比一年大！　鄭文燦：桃園建設年年成長

▲2022八德元宵暨祈龜文化活動。（圖／八德區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區三元宮於農曆二月二日土地公生日，舉辦的祈龜慶典活動，已傳承百年歷史，八德子弟的市長鄭文燦今（2022）年也敬獻重達1298台斤的平安米糕龜，祈求土地公保佑信眾健康長壽，里內平安。據指出，依習俗信眾在土地公生日敬獻給土地公的米糕龜，要一年比一年重，去(2021)年鄭市長敬獻的米糕龜是1280台斤，今年則增加18台斤。

▲鄭市長敬獻重達1298台斤的平安米糕龜。（圖／八德區公所提供）

而三元宮去年敬獻重達2142台斤的平安米糕龜，今年則是重達2146台斤；平安米糕龜年年增重，代表里內年年豐收、進步，桃園建設發展，年年成長，為桃園市民帶來福氣和好運、讓八德建設更上層樓，2隻大米糕龜慶典後分送民眾，有「分福」喻意。

鄭文燦表示，祈龜活動不只延續傳統，也不斷創新，今年三元宮舉辦「創意龜比賽」，由各里辦公處、社區發展協會及土地公廟發揮巧思，以沙琪瑪、蛋糕、綠豆椪、罐頭、紅龜粿、麵線、餅乾、馬卡龍等食材製作出各種不同口味的平安福龜，創意十足；另外，也邀請八德9所國小參與，彩繪繽紛可愛的「桃喜龜」，點亮活動會場，讓年輕一代的學童透過鄉土創作，更了解傳統民俗文化及地方歷史。

▲創意龜比賽。（圖／八德區公所提供）

市議員暨三元宮主委呂林小鳳表示，龜是長壽靈性的動物，祈龜之意即為祈求吉祥平安，傳統習俗中廟方會製作平安米糕龜供信眾擲筊祈求。今年祈龜活動除了傳統的米糕龜，還有去年推出即大受好評的「金龜、金財神、金媽祖」，廟方更創意加碼推出應景的「金虎」供民眾擲筊祈請，象徵虎躍龍騰、福虎生豐。包括立法委員趙正宇、市議員暨三元宮主委呂林小鳳、市議員蔡永芳、八德區長邱瑞朝等皆一同出席。