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26期疫苗10點預約！莫德納89萬劑最多　65歲↑施打「可領五百」

▲▼高端疫苗,追加劑,台北田徑場疫苗注射站,疫苗接種,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲第26期疫苗今日開放預約。（圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／整理報導

快打第三劑疫苗！1922平台今（9）日上午10點開放第26期預約，本期依舊釋出4種廠牌，其中莫德納最多有89萬劑。為催加打氣，指揮中心也宣布，65歲以上年長者打疫苗還可領「五百元以下衛教品」。而在施打加強劑前，有哪些注意事項要留意？《ETtoday新聞雲》列出6大QA，供民眾解惑。

Q1：誰可施打第三劑疫苗？

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A：2021年12月26日(含)前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/20(含)前出生]可預約接種疫苗加強劑。此外，經醫師評估有免疫不全或免疫力低下且病情穩定之12歲以上民眾，應接種基礎加強劑(additional dose)，且建議優先接種mRNA疫苗(如Moderna、BNT)或次單位蛋白質疫苗(如高端)。

指揮中心專家小組委員李秉穎解釋，對免疫功能不全者來說，疫苗的抗體反應會低於一般正常人，因此「第三劑只能算是他的基礎劑」我們用疫苗建立最基本的地基，讓他能維持一定時間的保護力。

免疫不全及免疫力低下病人如下：
(一)目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者
(二)器官移植患者/幹細胞移植患者
(三)中度/嚴重先天性免疫不全患者
(四)血液透析患者
(五)HIV陽性患者
(六)目前正使用高度免疫抑制藥物者
(七)過去6個月內接受化學治療或放射線治療者
(八)其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

Q2：何時可開始施打？怎麼預約？

A：本期施打時程自2022年3月14日至3月20日，並依年齡3階段至1922分流預約。

►1922預約第3劑請點這

預約分流時程：
(一) 55歲以上：3月9日上午10時至3月11日中午12時。
(二) 38歲-54歲：3月9日中午12時至3月11日中午12時。
(三) 18歲-37歲：3月9日下午2時至3月11日中午12時。

Q3：本期提供的疫苗廠牌有哪些？數量多少？

A：指揮中心公布，第26期疫苗預約平台，可供應量共約123萬劑，各廠牌疫苗供應量如下：

AZ：2.7萬劑

BNT：24萬劑

莫德納：89萬劑

高端：6.7萬劑

Q4：我已在地方醫療院所預約過疫苗了，還需要再預約嗎？

A：不需要。已於指定合約醫療院所完成預約的民眾，依原預約時段施打，無需再於1922重複預約。

Q5：如果我想打第一、二劑或基礎加強劑該怎麼做？去哪打？

A：民眾若有第一、二劑或基礎加強劑等相關需求，可持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務之接種站接種。民眾可依個人喜好的廠牌及接種地點，進入指揮中心COVID-19防治一網通「查詢追加劑」「查詢第1、2劑」，查詢「當日」接種院所的開診情形及諮詢電話，該院所如有預約網站亦可直接連結預約。

指揮中心提醒，部分縣市有設置隨到隨打服務之接種站，相關資訊亦每週更新於疾管署全球資訊網「COVID-19疫苗接種院所」項下的相關頁面，有需求的民眾亦可參考運用。

Q6：接種疫苗前要攜帶什麼證件？

A：民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

▲▼3/8第26期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

▲第26期疫苗預約施打期程。（圖／指揮中心提供）

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