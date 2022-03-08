快訊／北投分局所長「涉詐領津貼」遭檢舉　全案貪汙罪送辦　

▲北投警分局石牌派出所爆出涉貪醜聞，劉姓所長未實際出勤，卻領取大型勤務獎勵金。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投警分局石牌派出所劉姓所長去年8月至11月擔任疫苗接種站巡邏勤務，卻爆出中途離開，還在事後請領額外「重要勤務」獎勵金。分局接獲同仁反映後，主動調查，而該名所長也坦承請領數千元獎勵金，但強調是回派出所處理公務，全案上月25日已函請士林地檢署依貪汙罪偵辦。

警政署為慰勉相關員警同仁執勤辛勞及激勵士氣，前年2月3日核定「配合執行『嚴重特殊傳染性肺炎』防疫工作」為「重要勤務」，並自去年1月24日起適用「各警察機關執行大型活動或重要勤務人員獎勵金」，符合的工作項目均得以支領獎勵金，依服勤時間可額外請領200到800元獎勵金，最高每月可請領5000元。

據悉，劉姓所長疑遭同仁檢舉，去年8月至11月期間，擔服診所等疫苗接種站巡邏勤務，但從派出所離開後，未依勤務規定，實際到現場，甚至在中途就離開，事後卻申報獎勵金，被同仁認為有涉貪嫌疑。

案經檢舉偵辦，劉姓所長也在調查期間主動向上陳報，坦承自己勤務未落實，願意接受調查接受懲處，並主動繳回溢領的相關勤務津貼，強調絕無不法意圖。

不過，北投分局督察人員調查後，2月25日仍依詐取財物罪函請士林檢方偵辦，並陳報將劉姓所長調整為非主管職，而士林地檢署也在7日完成分案。北投分局強調，絕不護短、不庇縱，依法究辦，以維警察風紀。