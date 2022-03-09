確診會讓「腦容量下降」　醫揭恐怖後果

▲黃軒說，不只重症病例，輕症病人也會使腦袋容量下降。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，確診新冠肺炎使你腦容量減少，就會使你精神不集中，生活認知出現障礙、容易疲勞，甚至會有失去嗅覺的感受。

黃軒8日在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書說，英國劍橋大學研究人員Gwenaëlle Douaud找到COVID19破壞腦袋、使腦容量減少的證據：

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1、有過確診COVID19患者，其腦袋容量會有明顯下降。

2.、不只重症病例，輕症病人也會使腦袋容量下降。

3、腦容量下降，就會使你精神不集中，生活認知出現障礙，容易疲勞，甚至會有失去嗅覺的感受。

▼研究指出，確診者腦容量下降0.3%。（示意圖／記者李佳蓉攝）

黃軒指出，研究人員研究401位確診患者和384位未有COVID19感染者，調閱他們未得到COVID19的腦部影像，再和他們確診後腦部影像做了比較：

1、確診病例比未有COVID19感染者，其整個腦容量下降了0.3%。

2、尤其是在腦部區的前額葉基底區（Orbital Frontal Cortex, OFC）、海馬旁迴（Parahippocampal gyrus）和島葉（Insula）附近和嗅覺相關的區域，其腦容量最明顯，更多下降了0.2%～2%左右。

3、認知行為的影響。在做認知的功能測試，確診者在腦內的資訊處理會變慢，執行任務的行為也會下降，這些在腦袋的變化，在確診的老人家最容易表現出來。

黃軒表示，這是不是和我們的「新冠症候群」（Long COVID19 Syndrome ）、例如易疲勞、頭痛這些常見的症狀有關？研究人員說，仍然需要更多的醫學研究來證實。