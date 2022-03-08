台灣蘭花「烏克蘭」美翻！全靠國際新技術噴染　還能延長花期

▲用最新奈米科技將雪白色蘭花噴染而成的「烏克蘭」。（圖／翻攝蔡英文臉書，下同）



記者許展溢／台北報導

俄烏戰爭成為全球焦點，農委會主委陳吉仲今（8日）在臉書表示，台灣各界也與遭受侵略的烏克蘭站在一起，力挺民主自由，不僅支援烏克蘭專戶短短5天就募得3億，我國也有蘭花業者運用最新奈米噴染技術，以烏克蘭國旗配色將雪白蝴蝶蘭化為美麗的烏克「蘭」，表達聲援。

陳吉仲說，總統蔡英文也將這盆蘭花佈置在總統府，支持國產蘭花，更相挺烏克蘭。台灣蘭花是我國農業貿易最重要的產業之一，行銷世界63國，光是蝴蝶蘭一項，去年就外銷14,020公噸，出口值將近45億。蔡英文也在臉書說明，它是利用最新的奈米科技噴染雪白色蘭花而成，這項技術不會對花卉造成影響，還能延長花期，令人驚豔，更證明台灣農業技術的國際競爭力。

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▲陳吉仲說，蔡英文將這盆蘭花佈置在總統府。



陳吉仲指出，儘管近年因國際Covid-19疫情的影響，使我國蘭花外銷面臨不小的挑戰，但在獎勵外銷的政策全面支持下，台灣蝴蝶蘭去年外銷量及外銷值仍分別成長8.5%及14.7%，可見我國蘭花產業的技術實力與國際競爭力。

陳吉仲最後宣傳，世界三大蘭展之一的「台灣國際蘭展」，今年將於3月26日~4月5日在台南後壁的「台灣蘭花生物科技園區」盛大舉辦，許多國內首屈一指的蘭花業者都將參展，以主題館的形式向國內外消費者呈現台灣絕美的各式蘭花。