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助烏克蘭！海大優先錄取在台烏生「免學雜費＋每月8至12K補助」

▲▼海洋大學校門口。（圖／海洋大學提供）

▲海洋大學將優先錄取在台烏克蘭碩博士生，且免學雜費並每月提供8至12K補助。（圖／海洋大學提供）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，台灣各界踴躍捐款，而國立海洋大學則是提供在台灣的烏克蘭應屆畢業生幫助，申請入學將可優先審查錄取，同時學雜費全免，就讀碩博士期間，碩士每人每月補助8千、博士補助1.2萬元，而且不用抽宿舍，校方優先保留給烏生，但烏生得自行負擔每學期9千元費用。

俄烏戰事未歇，為了幫助烏克蘭，外交部透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，根據最新統計資料，截至今天下午4時43分，該專戶捐款已經超過新台幣4億元。

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除了捐款之外，國內大學也有相關幫助烏克蘭學生措施，海洋大學近日就透過台權會協助公告幫助在台烏克蘭學生的訊息。

▼海洋大學將優先錄取在台烏克蘭碩博士生，且免學雜費並每月提供8至12K補助。（圖／海洋大學提供）

▲▼海洋大學校門口。（圖／海洋大學提供）

海大國際處指出，國人對於烏克蘭處境都是感同身受，海大身為教育單位，思考最快且直接方式，就是幫助已經在台灣的烏克蘭學生，所以提供烏克蘭應屆畢業生可向海大申請入學，海大將優先審查錄取，而且學雜費全免，若是錄取碩士班，每月提供8千元台幣補助，錄取博士班則每月提供1.2萬元補助，同時可以優先住宿，不用再抽宿舍，但住宿費要自行負擔，一學期要9千元。

不過，海大表示，該訊息才剛公告不久，加上在台灣的烏克蘭學生有限，所以還在等待烏生報名，一旦錄取海大，校方將會盡力協助；海大也表示，不清楚國內其他大學是否採取類似措施。

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