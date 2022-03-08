人權會嚴正譴責戰爭暴行　俄羅斯應停止侵略烏克蘭

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國家人權委員會嚴正譴責戰爭暴行　俄羅斯應停止侵略烏克蘭

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲國家人權委員會。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

國家人權委員會8日表示，俄羅斯入侵烏克蘭已進入第二周，武裝攻擊導致許多平民傷亡，俄羅斯應立即停止對平民進行無差別攻擊、停止侵略烏克蘭，遵守聯合國各項國際公約及人權規範，人權會對於已經發生的戰爭暴行，表達嚴正譴責。

國家人權委員會8日下午發布新聞稿表示，有鑑於許多人被迫流離失所，懷著失去親人及生命的恐懼遠離家園，戰爭對於生命的威脅及人性的尊嚴造成無法彌補的傷害，俄羅斯應立即停止侵略烏克蘭，遵守聯合國各項國際公約及人權規範。

國家人權委員會說，對於已經發生的戰爭暴行，人權會表達嚴正譴責，俄羅斯於戰爭期間涉嫌的人權侵犯，不但違反《聯合國憲章》的禁止暴力基本原則，更嚴重違反兩公約之任何人的生命不得無理剝奪。

國家人權委員會呼籲，生命權是國際法律秩序的基礎權利，也是其他權利得以行使的核心人權，俄羅斯軍方應立即停止對平民進行無差別攻擊，並儘速在聯合國各項國際公約的規範下，以和平的方式結束敵對行動。

國家人權委員會強調，人權是普遍、互相依存和不可分割的，人權會將與全球人權機構網絡共同聲援，持續關注烏克蘭面臨的人權危機，直至烏克蘭人民可以在不受軍事或外部干擾下行使基本權利為止，人權會也將支持我國政府與國際社會協調合作，提供相關醫療援助，積極維護人權。

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