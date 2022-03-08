疑似普丁18歲女兒被霸凌！留言灌爆痛罵「鼠輩」　急刪IG帳號

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯18歲網美兼知名DJ路易莎（Luiza Rozova）被盛傳是普丁小女兒，在Instagram上享有高人氣，擁有8.4萬粉絲。自從烏俄戰爭爆發後，她的社群媒體卻被憤怒網友灌爆，在留言貼出烏克蘭國旗，甚至遭痛罵「鼠輩」，為此於7日緊急刪除帳號。

▲普丁傳說中的私生女路易莎（Luiza Rozova）。（圖／翻攝推特、YouTube頻道Телеканал «Доктор»、ig帳號luizaroz_）

《每日郵報》報導，路易莎經營個人服飾品牌，經常在Instagram分享在咖啡廳用餐、前往歐洲旅遊等愜意日常，儘管她已經5個月沒有發布新貼文，仍被網友砲轟，「妳像隻老鼠一樣躲在碉堡裡嗎？」、「妳是殺人犯、戰犯、神經病及毒蟲的女兒。」、「露臉啊，妳這個膽小鬼！」、「妳在摩納哥閒晃時，和妳一樣年輕的烏克蘭人正在失去性命，只因為妳的父親。」、「俄羅斯民族必須站起來反抗這個獨裁者，妳不會想與他扯上任何關係的。」



不過，也有不少網友替路易莎抱不平，「不要批判她，這不是她的錯。」、「她有一個瘋狂的父親，但她什麼也做不了啊！」、「拜託，朋友們，她只是個人，她是無罪的。」、「打給他吧，如果他愛妳的話，或許妳可以說服他不要再殺人了。」

▲路易莎身兼DJ及服裝設計師。（圖／翻攝自IG帳號luizaroz_、俄媒Proekt Media）



普丁對家庭生活保密到家，僅承認膝下有女。據傳，他和前妻生下36歲基因學家瑪麗亞（Dr Maria Vorontsova）及34歲數學家卡特琳娜（Dr Katerina Tikhonova），又與45歲名媛斯維特拉娜（Svetlana Krivonogikh）誕下路易莎。

斯維特拉娜原本是一名清潔婦，後來翻身成為俄羅斯一間大型銀行股東，也是俄羅斯最有錢的女性之一，在摩納哥擁有價值310萬英鎊的豪宅。她與女兒都不曾公開回應血緣之謎，但曾向時尚雜誌GQ承認，女兒「可能長得很像」年輕時的普丁。

先前消息指出，普丁已經下令「核三位一體」進入最高警戒狀態，引起核戰疑慮。俄國教授、政治科學家索羅威（Valery Solovey）1日聲稱，普丁已將家人移至西伯利亞一處豪華的地下碉堡躲避核戰，不過該項消息並未得到進一步證實。

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