找郭、朱、侯搭擋選總統？　柯文哲：搞不好是我「被搭擋」

▲台北市長柯文哲。（圖／Yahoo TV《今天誰來沛》提供）

記者袁茵／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲早已宣布，將要投入2024總統大選，且「不選才是新聞。」使同黨立委蔡壁如自稱，自己餘生最大願望就是送柯文哲入總統府。被問到選2024要與誰搭配？柯文哲表示，「人家想的是我去搭擋他，不是他搭擋我。」

柯文哲7日接受網路節目「今天誰來沛」專訪，被問及有關2024總統大選議題，柯文哲認為，行就行、不行就算了，需要天時地利人和，且選總統沒有想像中的簡單，自己過去曾問小英基金會的執行長如何組織，後來聽完後認為「唉！算了。」因為要先弄「柯P之友會」籌錢，且全台都要有分會，這樣乾脆不要當市長，每天搞這些就夠了。

針對外傳前國民黨中常委、「鎢鋼大王」廖萬隆成為民眾黨金主？柯文哲回應，「沒有，到現在也沒有人捐過錢。」他想法是等到真的卸任後再募款，「要有一天你什麼都沒有的時候，才能夠找回真正的自己。」

柯文哲提及，如果自己現在去弄基金會，對方捐500、1000元等數目，結果哪天來拜託做一些事情的時候，自己就會很難拒絕，「那些要捐錢的（人），我跟他講說，等我不當台北市長，你要捐再來。」

被問到外界點名柯文哲2024選總統的搭擋人選，包括鴻海集團創辦人郭台銘、國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜等人，究竟心中人選是誰？柯文哲說，「人家想的是我去搭擋他，不是他搭擋我。」到時候再講，有時候民調做一做就心裡有數，君子守時待命，行就行，不行就算了，「老是在你搭擋別人，搞不好是你被人家搭擋。」

最後，柯文哲說，自己就繼續往前走，何必要去預測？連預測一個月後的事情都不太容易了，何況要預測2年後，「太不容易！」