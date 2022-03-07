限時優惠快收！超商取貨爽喝「咖啡買1送1」　 加碼領限量購物金

▲超商限時取貨優惠祭出咖啡買1送1、購物金免費領。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

取貨加碼優惠肯定要收下！看準疫情趨緩但網購熱潮仍夯，有超商驚喜推出「取貨限定2大優惠」，不僅有限量購物金免費拿，加碼喝咖啡、指定飲品買1送1。另，針對寄貨部分，7-11也宣布即日起擴大與中華郵政合作，新增3號郵局便利包服務，寄送時收件地址可填寫配送至一般地址或i郵箱，方便民眾就近買、就近寄。

根據資策會調查統計，超過8成的網購族最愛「超商取貨」，瞄準高度取件需求，全家祭出限時「2大取件優惠」，包括3月9日至3月16日起凡選擇全家門市取貨可享有會員限定、限量100萬份的「8元購物金免費拿」，3月22日前加碼送「指定商品買1送1」2張，內含Let’s Café大杯經典特濃美式（冷熱任選）、及自有品牌玳玳花油切綠茶或Power能量水等商品買1送1優惠，可兌換至4月5日，限定好康把握機會領。

▲7-11擴大與中華郵政合作新增3號郵局便利包。

而針對寄貨服務部分，7-11近日則宣布擴大與中華郵政合作，除了既有的1、2號郵局便利包包材購買與寄件服務之外，即日起新增3號郵局便利包服務，6400家7-11門市獨賣超萌OPEN!家族設計款的3號郵局便利包材，寄件時收件地址可填寫配送至一般地址或i郵箱。

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