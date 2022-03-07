24小時寄、收件！2大超商聯手郵局推新服務　加碼獨賣超萌包材

▲7-11獨家開賣OPEN!家族設計款3號郵局便利包材 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

不用再擔心等不到送貨人員了！7-11宣布，即日起再與郵局合作，全台6400家門市新增3號郵局便利包服務，讓民眾就近買、就近寄，還能買到獨家OPEN!家族設計款包材，而萊爾富也與郵局聯手推出最新服務，原本只能從門市寄至住家，現在變成「店寄箱」，可直接從門市郵寄至i郵箱。

7-11即日起擴大與中華郵政合作，除了既有的1、2號郵局便利包包材購買與寄件服務之外，即日起新增3號郵局便利包服務，6400家7-11門市獨家販售超萌OPEN!家族設計款的3號郵局便利包材，寄件時收件地址可填寫配送至一般地址或i郵箱，方便民眾就近買、就近寄。

▲只要去一趟7-11就可以搞定寄件，不用再苦苦趕郵局了。



萊爾富也宣布推出最新服務，繼前（2020）年8月攜手中華郵政推出「郵局便利包」店寄宅之後，即日起「店寄箱」服務（限3號便利包）登場，可郵寄至全台2400處i郵箱，交寄價格不僅完全比照郵局便利包店寄宅的資費，就連寄件時效也與店寄宅服務相同，最快當日寄、後天送達至i郵箱，完全不用再擔心無法配合送件人員的時間。

▲萊爾富也擴大與郵局合作推出新服務。（圖／萊爾富提供，下同）

▲現在去萊爾富寄件可直接從門市寄至i郵箱，十分便利。