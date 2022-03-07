　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

24小時寄、收件！2大超商聯手郵局推新服務　加碼獨賣超萌包材

▲▼郵局與7-11、萊爾富再合作 。（圖／7-11、萊爾富提供）

▲7-11獨家開賣OPEN!家族設計款3號郵局便利包材 。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

不用再擔心等不到送貨人員了！7-11宣布，即日起再與郵局合作，全台6400家門市新增3號郵局便利包服務，讓民眾就近買、就近寄，還能買到獨家OPEN!家族設計款包材，而萊爾富也與郵局聯手推出最新服務，原本只能從門市寄至住家，現在變成「店寄箱」，可直接從門市郵寄至i郵箱。

7-11即日起擴大與中華郵政合作，除了既有的1、2號郵局便利包包材購買與寄件服務之外，即日起新增3號郵局便利包服務，6400家7-11門市獨家販售超萌OPEN!家族設計款的3號郵局便利包材，寄件時收件地址可填寫配送至一般地址或i郵箱，方便民眾就近買、就近寄。

▲▼郵局與7-11、萊爾富再合作 。（圖／7-11、萊爾富提供）

▲只要去一趟7-11就可以搞定寄件，不用再苦苦趕郵局了。

萊爾富也宣布推出最新服務，繼前（2020）年8月攜手中華郵政推出「郵局便利包」店寄宅之後，即日起「店寄箱」服務（限3號便利包）登場，可郵寄至全台2400處i郵箱，交寄價格不僅完全比照郵局便利包店寄宅的資費，就連寄件時效也與店寄宅服務相同，最快當日寄、後天送達至i郵箱，完全不用再擔心無法配合送件人員的時間。

▲▼郵局與7-11、萊爾富再合作 。（圖／7-11、萊爾富提供）

▲萊爾富也擴大與郵局合作推出新服務。（圖／萊爾富提供，下同）

▲▼郵局與7-11、萊爾富再合作 。（圖／7-11、萊爾富提供）

▲現在去萊爾富寄件可直接從門市寄至i郵箱，十分便利。

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
台股大逃殺！　台積電、0050零股交易同爆天量
LINE群組太多沒在用？　「簡單1招」退出不尷尬
YouTuber到烏克蘭當傭兵！　韓政府氣炸「註銷護照」
快訊／謝忻裸照外流　已親自報案
郁方豪門夫「醉勾熟女」被拍！正宮突公開她正面無碼照
快訊／遊覽車旅遊團感染源找到了！　和新北個案有關
台南夫婦10多歲孫女確診　Ct值只有9.2

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

24小時寄、收件！2大超商聯手郵局推新服務　加碼獨賣超萌包材

萬物齊漲美式賣場反推超殺折扣！一級幫拉拉褲限時折70元

全聯料理之王中西軍徵件開跑！總獎金價值破百萬「決賽特優者」保送第三季錄影

只有2天！超商「4大咖啡飲品」推組合優惠　38元爽喝大杯拿鐵

一次就有雞腿、雞翅！拿坡里「炸雞買10送10」加碼延長再吃3天

美式、拿鐵全買1送1！4大超商「38婦女節咖啡優惠」快收下

酒條通威士忌賣便宜　和橡木桶董座互嗆「憑什麼！」

哈孝遠為了這件事！？　激速狂瘦12KG

全聯咖啡買1送1、衛生折5折！38婦女節量販超市優惠一次看

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

金宇彬超會撩！點菜「手溫暖牽上去」　暴風讚美奶奶客人...都害羞惹

女CEO未婚買上等精子生二胎！　霸氣嗆酸民：婚姻目的不是繁衍後代

米克斯在休耕田地狂奔放風 飆速讓水花濺起還華麗轉彎

只愛爸！米克斯熱情飛撲迎接　換媽回家秒變臉「敷衍搖尾巴」

國道3號「4車連環撞」1死4傷！　現場驚曝慘況：直接跟遺體面對面

24小時寄、收件！2大超商聯手郵局推新服務　加碼獨賣超萌包材

萬物齊漲美式賣場反推超殺折扣！一級幫拉拉褲限時折70元

全聯料理之王中西軍徵件開跑！總獎金價值破百萬「決賽特優者」保送第三季錄影

只有2天！超商「4大咖啡飲品」推組合優惠　38元爽喝大杯拿鐵

一次就有雞腿、雞翅！拿坡里「炸雞買10送10」加碼延長再吃3天

美式、拿鐵全買1送1！4大超商「38婦女節咖啡優惠」快收下

酒條通威士忌賣便宜　和橡木桶董座互嗆「憑什麼！」

哈孝遠為了這件事！？　激速狂瘦12KG

全聯咖啡買1送1、衛生折5折！38婦女節量販超市優惠一次看

謝忻再被爆「另一批清涼照」外洩！好友還原拍攝過程：是未修過的毛片

企業ESG兩大罩門「巨災、氣候管理」　公司評估還要看這7大內容

AirDrop到底關不關？3C達人解密iPhone五大迷思

高端快過期報廢將損30億？陳時中強調：目前沒有大量過期危機

各廠牌疫苗剩餘量曝！陳時中坦言：250萬劑AZ可能打不完

H＆M姊妹牌「COS」要來了！極簡設計、背後小故事先認識一下

10多歲女染疫Ct值僅9.2　已打過「2劑BNT疫苗」突破性感染

FDA稱輝瑞疫苗「副作用高達1291種」 　指揮中心：目前沒有不安全訊號

住進大稻埕老宅旅店逛選物、喝咖啡！超大磨石浴缸泡藥浴有夠chill

新住民祈求媽祖庇佑順利找到工作　帶烤乳豬還願

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

消費熱門新聞

4大超商「最新咖啡優惠」懶人包

限時4天！超商「3大咖啡飲品」買1送1

拿坡里「炸雞買10送10」加碼延長了！

只有2天！超商4大咖啡飲品推組合優惠

「IG男友」必備心機小道具

小孩最愛變色泡沫終於再上架！

婦女節優惠！咖啡買1送1、衛生紙5折

酒條通賣便宜　和橡木桶董座互嗆

速食店連4天吃烤雞38折、飲料買1送1

超商「咖啡買6送6」限時1天開搶

選擇具雙重營養鮮乳　減少孩童室內外潛藏威脅

全聯漫威公仔集全套可抽「65萬鋼鐵人」

哈孝遠為這件事？　激速狂瘦12KG

超商連8天拿鐵買1送1、美式第2杯5價喝

更多熱門

相關新聞

2大超商便利包今起可直寄「i郵箱」！

2大超商便利包今起可直寄「i郵箱」！

為提供民眾安全便利的「箱配」新取件方式，中華郵政公司今（7日）宣布，繼續與7-ELEVEN、萊爾富兩大超商合作，繼原本的店寄宅（即超商寄到住家）服務外，今起也可到7-ELEVEN與萊爾富門市購買郵局「3號便利包」包材，封裝完妥後，即可交寄重量不逾1公斤之郵局「3號便利包」郵件至全國2400多處。

兌200元發票！櫃台喊「1000萬的耶」！真相傻眼

兌200元發票！櫃台喊「1000萬的耶」！真相傻眼

超商「咖啡買6送6」限時1天開搶

超商「咖啡買6送6」限時1天開搶

超商最新「馬祖限定鮮食」開吃了

超商最新「馬祖限定鮮食」開吃了

超商連8天拿鐵買1送1、美式第2杯5價喝

超商連8天拿鐵買1送1、美式第2杯5價喝

關鍵字：

i郵箱超商寄件中華郵政郵局萊爾富7-11

讀者迴響

熱門新聞

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

爺孫戀66歲李坤城驚傳病重！

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

棒棒堂男星驚吐「離婚念頭」！淚訴5虧欠

不斷更新／台中惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

台中大火6死　她目睹多樓層同時燒起來

台中惡火最幸運生還者！他6樓跳下僅輕傷

違停害死騎士卻默默閃人　女駕駛遭終身吊照不服喊：與我無關啊

廁所只標「H」和「D」　他尿急：哪間是男廁

謝忻多張裸照被曝光崩潰！　新書統籌慌了

快訊／鄭明典貼1圖：回波進來了！ 上班小心

從有錢人身上學1事　40歲存4600萬

更多

最夯影音

更多
俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空
動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面