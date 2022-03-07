美式、拿鐵全買1送1！4大超商「38婦女節咖啡優惠」快收下

▲4大超商最新咖啡優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

迎接38婦女節，咖啡優惠快收！《ETtoday新聞雲》整理4大超商祭出的限時咖啡優惠，像是7-11有濃萃拿鐵、美式買1送1，全家也推2大系列全品項任選第2杯半價等，把握機會搶喝一波。

▲OK mart連3天爽喝3大指定咖啡飲品第2杯半價喝。

●7-11

7-11即日起至3月8日於全門市祭出「CITY CAFE大杯濃萃拿鐵、美式咖啡（冰／熱）同品項買1送1」，最便宜只要花25元就能爽喝美式，另外，CITY TEA現萃茶英式紅茶（冰／熱）也有買1送1，提醒此次優惠不提供線上寄杯服務。

●全家

全家即日起至3月8日於全門市祭出「Let’s Café」、「私品茶」2大系列同品牌、全品項任選「第2杯5折喝」，無論是單品美式、經典拿鐵都有，私品茶像是濃靜岡抹茶拿鐵、仙女紅茶、仙女波波醇奶茶也都一次滿足。

●OK mart

OK mart即日起至3月9日於全門市祭出限時3天「指定咖啡飲品第2杯半價喝」優惠，優惠品項包括中／大杯焦糖風味拿鐵、摩卡拿鐵及歐維氏醇濃可可飲。

●萊爾富

萊爾富即日起至3月14日於全門市推出「Hi Café大杯拿鐵買1送1（冰熱需一致）」，且3月8日前還加碼喝咖啡全品項第2杯7折優惠。

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