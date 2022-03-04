奶果味超香！超商首支「釋迦霜淇淋」來了　必吃圓滾滾綜合款

▲全家最新釋迦霜淇淋開吃。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

釋迦控來嚐鮮！有著「被超商耽誤的雙淇淋店」的全家超商，強勢推出全新口味「釋迦霜淇淋」，選用台東大目釋迦製成，大口咬下有著淡淡釋迦香，再加上香甜奶味，讓人忍不住一口接一口，除了基本霜淇淋款外，同步推出超Q的限店圓滾滾霜淇淋綜合口味，3月5日起正式開吃。

▲圓滾滾釋迦霜淇淋超療癒。

全家「好釋成霜霜淇淋」新登場，這可是釋迦首次作為主角變身成綿密霜淇淋，選用來自台東縣的大目釋迦製成，成熟的釋迦果泥再結合乳原料，每一口都飄著淡淡釋迦香，不愛吃釋迦的也能接受，同步推出「綜合霜淇淋」選擇，是釋迦與牛奶霜淇淋的組合，但限定只有圓滾滾霜淇淋才能吃到綜合口味，3月5日起正式登場。

為慶祝釋迦霜淇淋開賣，全台有販售圓滾滾霜淇淋的79間門市，3月5日至6日也推出買冰送鳳梨釋迦截切水果杯1份，每店每日限量15份，共30份。

▲Lady M藍莓起司千層回來了。（圖／Lady M提供）

甜點控除了嗑爆霜淇淋外，肯定也不能錯過Lady M近日回歸的2款超人氣千層蛋糕，包括「藍莓起司千層」，層層堆疊的餅皮中鋪上滿滿手工熬煮莓果果醬，佐以奶香十足的Cream Cheese，大口咬下簡直罪惡爆表，還有「芋頭千層」，是選用台灣芋頭製成芋頭鮮奶油夾進餅皮當中，可是吃得到芋頭顆粒，即日起限時登場。

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