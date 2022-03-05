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今天揪團！速食店連4天吃「烤雞38折、飲料買1送1」

▲▼21Plus、21風味館。（圖／業者提供）

▲21Plus、21風味館最新限時優惠快收下。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶38女王節！人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」祭出限時4天超殺優惠，即日起至3月8日推「烤半雞第3件38折」、「大杯飲料買1送1」共2大小確幸，指定外送平台也同享優小確幸；另，麥當勞「虎年開春優惠券」爽嗑「加1元多1件」、「超爽大餐100元起」等7大優惠也只能用到3月22日止，把握機會吃。

▲▼21Plus、21風味館。（圖／業者提供）

▲加碼喝大杯飲料買1送1。

21PLUS、21風味館即日起至3月8日限時4天推出2大限定優惠，包括「香草烤半雞第3件38折」，只要花500元就能爽吃3份烤半雞，還有「大杯飲料買1送1」，速食控把握機會省荷包、飽餐一頓，且使用foodomo外送平台下單輸入優惠碼「開運八五」，還可再享結帳金額85折優惠，提醒21TOGO、台積電等門市不參與此活動。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞新春優惠券只能用到3月22日。

另，麥當勞近日也有「虎年開春優惠券」，大手筆祭出「加1元多1件」、「超爽大餐100元起」、「雙人共享200元起」、「早餐加1元多1件」、「早餐加5元享38元冷／熱飲」、「有氧雙人早餐」及數位限定的「雙人暖心200元起」等7大優惠，整張券最高現省2920元。

其中，最划算的就是加1元多1件，像是4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、經典美式咖啡、蜂蜜奶茶等通通有，以及超俗的百元套餐，麥香雞、麥香魚、吉事漢堡搭配4塊麥克雞塊加小薯、小杯飲料，只要100元就能輕鬆吃，即日起至3月22日限時開吃，優惠券則提供紙本及電子版開放門市使用。

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