快訊／王美花保證1年不缺電　侯友宜批：不是只有1年「應是穩定供電」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

303大停電讓民怨沸騰，更引爆產業界怒火，經濟部長王美花致歉，且能保證未來一年絕不再發生同樣的疏失。不過，新北市長侯友宜7日受訪指出，不是一個人下台或是找一些最基層的做為代罪羔羊，也更不是只有保證一年，政府應該是永續的保證穩定的供電而不缺電。

侯友宜表示，國家其實是以外貿、商業為力，穩定的供電讓產業永續發展，讓人民、民生用電毫無憂慮，這是政府必須負起的責任。所以政府在這個責任過程當中，絕對對能源的政策要好好的做好萬全的準備。

針對民進黨聲稱「停電不等於缺電」，侯友宜認為，不管是停電也好缺電也好， 都是政府的責任，民眾不能稍有電力不穩定，產業更不能沒有電，這些對我們的傷害都非常的大，所以政府在面對能源的問題一定要很清楚。

侯友宜說，最近這一段時間，1年停3次電，不能只有一句話就是人為疏失，更重要要面對電力的結構，好好的提出整個產業能源政策，以及人民用電讓他能夠安枕無憂，這才是政府應該做的。

至於王美花保證未來一年絕不再發生同樣的疏失，侯友宜表示，不是一個人下台或是找一些最基層的做為代罪羔羊，也更不是只有保證一年，政府應該是永續的保證穩定的供電而不缺電，讓能源整個發展跟我們的產業跟人民的利益，完全能夠永續的走下去，這才是一個負責任的政府。