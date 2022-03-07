2022新竹兒藝節4／1至4／5登場　太空主題遊具登陸左岸草原

▲今年兒藝節以「宇宙」為主題，打造六大太空主題遊具。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2022年新竹市兒童藝術節「風的運動場」來了！4月1日至5日清明連假期間於新竹左岸水源草原盛大登場，新竹市長林智堅宣布，今年兒藝節以「宇宙」為主題，打造六大太空主題遊具，首創遊具「魔幻綠星球」鏡面迷宮由140面鏡子打造，彷彿重現愛麗絲夢遊仙境，FOCA福爾摩沙馬戲團帶來全台首場馬戲兒童劇，現場更有街頭藝人、與YYsports合作企劃「明星棒球教室」讓孩子與職棒明星同樂，適合全年齡層孩子從早玩到晚。

林智堅表示，大新竹地區18歲以下孩童逾20萬人，佔比五分之一，自他上任以來積極推動兒童城市，去年兒藝節吸引全台40萬人次造訪，今年兒藝節以「宇宙」為主題，推出為孩童量身打造的六大遊具，且今年在清明連假前一天4月1日起連五日在新竹左岸水源草原登場，邀請FOCA福爾摩沙馬戲團打造全新「宇宙大冒險」馬戲兒童劇，以及5組街頭藝人輪番演出。

文化局指出，六大遊具包括「幽浮大軍」為飛碟造型彈簧床，「疾風太空站」結合繩索、輪胎、鞦韆的小型太空站攀爬裝置；「飛天基地」攀爬迷宮結合7公尺溜滑梯、「星際漫遊」6米高全平面網體驗；「回到地球表面」7米大型攀爬網垂降體驗；今年首創遊具「魔幻綠星球」草地鏡面迷宮佔地近500平方公尺、由140面鏡子打造，讓孩子彷彿進入愛麗絲夢遊仙境。

文化局補充，FOCA福爾摩沙馬戲團《宇宙大冒險》為全新製作，每日演出3場次，以太空、火箭、宇宙為題材，結合雜耍、特技、舞蹈演出；另邀請5組街頭藝人輪番演出，每日4場次，有魔術、塗鴉、特技等精彩表演。

此外，今年也延續去年大受歡迎的YYsports合作，不僅有廣受喜愛的MINI BASEBALL全壘打王及守備王，更特別企劃「明星棒球教室」，將邀請職棒球星與小朋友共同體驗打擊。

市府表示，現場還設有「食尚充電補給站」，每日約15攤進駐，歡迎大小朋友帶著野餐墊，一起坐在草原同樂。活動詳情請上新竹市文化局網站或臉書搜尋新竹市新鮮事、撥打03-5421494或洽1999為民服務專線。