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春暖花開好時節　《新竹生活》紙上賀新春

▲春暖花開，新竹公園河津櫻綻放。（圖／新竹市政府提供）

▲春暖花開，新竹公園河津櫻綻放。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市《新竹生活》雙月刊2月號即日起推出，本期封面故事「又見春暖花開好時節」，以花卉為主題，深度報導香山地區栽植茶花與百合的農友，更分享新竹公園周邊如夢似幻的賞櫻好去處，「創意提案」則邀請新竹市集攤友示範時下最熱門、容易照料的「鹿角蕨上板」。從種植、欣賞到環境佈置，歡迎市民朋友跟著本期《新竹生活》一起感受春天的氣息！

新竹市長林智堅表示，本期應景地分享春天城市中的各式美麗風景。透過刊物報導，與市民完整分享新竹香山地區的精緻農業——茶花、百合。目前正是新竹茶花季辦理的時節，過年時家家戶戶也會購買百合花敬神或妝點居家空間，閱讀本期，讀者將能夠更了解不辭辛勞的花農細心照料花苗的點點滴滴。新竹公園週邊，則有「櫻花爺爺」楊根棟先生與熱心的市民朋友栽植多種櫻花，春天盛放時美不勝收。

文化局長張馨之指出，本期刊物發刊時間正逢農曆新年，將與讀者分享許多應景或新開幕的好去處，包含於東門城與護城河週邊展出的「新竹過好年」數位燈藝裝置、社區自發辦理的「富町燈節」，近期以新風貌與市民朋友見面的老建築「有樂館－或者光盒子」、「南大路警察宿舍－下竹町」，歡迎民眾閱讀刊物後攜家人、朋友前往參觀。藉由每一期的《新竹生活》，除了能提供讀者實用生活資訊外，更能隨著不同季節，感受城市的豐富、精彩。

《新竹生活》雙月刊每期發行5000本，民眾可以在新竹市各藝文場館、市政府、文化局、圖書館群、新竹車站、新竹高鐵站及主要飯店等90餘處免費取得《新竹生活》；另也歡迎民眾利用手機平板電腦瀏覽月刊電子書，享受即時的閱讀體驗（https://reurl.cc/ZjDWDW）。上述詳情請洽1999 市民服務專線或撥打03-5314361文化局專線。

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