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南大路警察宿舍活化開幕展　林智堅開箱李乾朗手繪圖

▲新竹市長林智堅開箱李乾朗教授逾30幅建築手繪圖。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅開箱李乾朗教授逾30幅建築手繪圖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

歷史建築南大路警察宿舍，鄰近新竹火車站後站、轉運站，串連新竹公園、動物園，是旅客到訪新竹的「玄關」，更是後站重要生活節點，市府修復活化為藝文展館「下竹町」。新竹市長林智堅今（11）日開箱國寶級古蹟學者兼建築畫家李乾朗教授逾30幅建築手繪圖，並推薦春遊兩大路線。「一秒到日本」探訪新竹公園櫻花、玻工館、動物園；「古蹟尋寶」則可走訪演武場、影博館、將軍村、取水口展示館、辛志平校長故居、李克承博士故居等，體驗古蹟之美，還可在古蹟建築裡品嘗美食。

林智堅今與李乾朗老師共同開箱古建築手繪圖特展，並了解南大路警察宿舍館舍歷史，李乾朗老師逐一介紹作品，還現場手繪東門城。南大路警察宿舍見證黑金町（日治）、台鐵機務段及車站周邊發展，是許多市民共同回憶，此次修復完工將與「下竹樹屋」及具有濃厚鐵道特色的「後站公園」連成一體，成為後站新興綠色生活空間，翻轉城市發展軸線。

明（12）日起連續3週末舉辦「下竹町老樹文創市集」，林智堅也邀請民眾本周末造訪開幕市集，將有35攤位集結手作、咖啡、甜品、植物等。他並推薦春遊兩大路線，第一是「一秒到日本」，新竹公園櫻花季開始，來看古蹟時還能賞花拍美照，逛玻工館、動物園，後站更是新竹美食一級戰區，可帶家人一起邊吃、邊玩。

第二是「古蹟尋寶」，林智堅市長上任後打開許多日治時期古蹟，包括演武場、影博館、將軍村、取水口展示館、辛志平校長故居、李克承博士故居等，市府更邀請優良廠商進駐，活化為藝文空間、餐廳，更是新竹古蹟的重要門面，歡迎大家來感受藝文氣息與建築之美。

文化局表示，南大路警察宿舍興建於1929至1935年間，共計2棟4戶、為典型雙拼木造日式建築。主要結構為傳統日式木造梁柱，屋頂為日式黑瓦，玄關外有小巧的出簷雨庇，格局對稱，除入口與房間，建築外的浴廁、廚房等同樣都是成對空間，尤其亮眼的是庭院裡茄苳、台灣櫸、芒果、鳳凰木等多棵老樹。

文化局指出，其相鄰日治時期的「鐵道部宿舍區」，日本政府當時在附近設立如同後花園的新竹公園，此區原為日人為主的社區，隨歷史變遷，台鐵新竹車站員工、國軍眷屬、警務人員皆曾入駐，南大路2棟宿舍即作為警察宿舍。市府107年投入4572萬元，重新修復南大路警察宿舍並啟動促參，委由時藝文化創意公司營運，活化為展覽藝文空間。

文化局長張馨之表示，「下竹町－南大路日式警察宿舍」共有2場館，南大路145、147號為展覽館，2月5日起試營運；南大路162、166號為餐廳，由亞洲創意蔬食料理知名餐廳品牌「新築窟」進駐，預計3月下旬開幕。

市府表示，新竹是北台灣開發最早的城市，有70處古蹟、歷史建築，林智堅市長上任後透過「指定、修復、活化」等三部曲，讓古蹟、歷史建築重生。其中，新增指定27處古蹟、歷史建築與紀念建築，讓過去被忽視的老建築擁有文化資產身份；修復古蹟則是近年重點工作，包含新竹州圖、南大路警察局宿舍陸續完工，進士第、日本海軍第六燃料廠新竹支廠、將軍村等正修復中；最後活化再利用，讓古蹟重新與城市連結，如湖畔料亭、辛志平校長故居、李克承博士故居都已重新開放，讓民眾更親近古蹟。

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