煙波集團將投入10億活化新竹文創館　113年正式營運

▲煙波國際觀光集團將投入10億元翻修新竹文創館。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今宣布，煙波國際觀光集團首度跨足商場經營，將投入10億元翻修新竹文創館，預計今年9月開工，113年正式營運。文創館由潘冀建築師聯合事務所操刀，以特殊鋼構技法保留具歷史意涵的建築，純白外型、開闊設計讓民眾可一覽內部、更願意親近人文藝術，還將原先2層樓延伸為5層樓8,900坪，有商場、餐廳、文創商辦空間等，將完成「竹科X園區-藝文高地」最後一塊拼圖，成為大新竹最具規模的藝文、教育、消費、休閒特區。

林智堅指出，文創館原為4億規模的招商計畫，由新竹在地企業煙波國際觀光集團進行內部增改修建，經市府與煙波集團多次協商，煙波集團也看好竹市藝文高地發展，因而增資至10億將文創館擴建為5層樓共8,900多坪建築，他說，未來煙波集團進駐後，將使文創館成為公道五路上的商業核心，也為藝文高地的建設完成最後一塊拼圖。

市府轉述煙波國際觀光集團表示，文創館修建響應市府城市美學理念，邀請潘冀建築師聯合事務所合作，以特殊鋼構技法保留具有歷史意涵的台肥倉庫，並向上延伸為5層樓的商場餐廳及文創商辦空間，純白的建築呼應藝文高地開闊的開放空間，在藍天白雲的襯映下，呈現「雲云之丘」般的意境，未來將成為國內文創打卡新地標。

煙波集團指出，此次與市府的合作為煙波國際觀光集團首度跨足商場經營，秉持多年於台灣在地的深度探索與耕耘，以「科技藝術」、「在地永續」、「共玩共學共創」三大核心理念，打造美好生活的窗口。透過「煙波」對質感生活的提案，讓民眾可以在此漫步遊逛連結在地、探索世界，品嘗穿越日常的美味料理，體驗人文藝術與科技的交會，來趟「煙波生活」如同來趟旅行般地享受一段非日常的美好體驗。

文化局長張馨之表示，近期市府與煙波集團完成議約，文創館以促參模式與煙波國際觀光集團攜手合作，契約年限40年，包含建築硬體修建至軟體內容營運皆由煙波集團出資，減輕市府財政負擔共創雙贏，未來文創館將導入煙波品牌2.0創新商模，用美學創意翻轉城市，未來民眾將可於微風、綠草、樹蔭環繞的藝文高地一次滿足參與藝文參演、文創消費、民生休憩等多元需求，請市民朋友拭目以待。

市府表示，新竹文創館前身為台肥舊倉庫，屬三連棟、二層樓建築，面積約4,300多坪，位於公道五路上，毗臨交流道、台鐵北新竹站與六家線千甲站，交通及生活機能良好，距離竹科僅10分鐘、市區僅8分鐘，交通便利、商機無限。該館座落於藝文高地內，與國際展演中心、兒童探索館、水道取水口展示館為鄰，結合商場、文化表演、展覽、科普及藝術教育等機能，未來將蛻變成國家級新亮點。

市府補充，煙波國際觀光集團是長期深耕新竹的在地企業，在宜蘭、新竹、台南、花蓮等縣市均有飯店據點，未來也規劃至台中、台東兩地拓點，期待於旅宿業持續締造亮眼佳績。