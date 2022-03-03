　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

煙波集團將投入10億活化新竹文創館　113年正式營運

▲煙波國際觀光集團將投入10億元翻修新竹文創館。（圖／新竹市政府提供）

▲煙波國際觀光集團將投入10億元翻修新竹文創館。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今宣布，煙波國際觀光集團首度跨足商場經營，將投入10億元翻修新竹文創館，預計今年9月開工，113年正式營運。文創館由潘冀建築師聯合事務所操刀，以特殊鋼構技法保留具歷史意涵的建築，純白外型、開闊設計讓民眾可一覽內部、更願意親近人文藝術，還將原先2層樓延伸為5層樓8,900坪，有商場、餐廳、文創商辦空間等，將完成「竹科X園區-藝文高地」最後一塊拼圖，成為大新竹最具規模的藝文、教育、消費、休閒特區。

林智堅指出，文創館原為4億規模的招商計畫，由新竹在地企業煙波國際觀光集團進行內部增改修建，經市府與煙波集團多次協商，煙波集團也看好竹市藝文高地發展，因而增資至10億將文創館擴建為5層樓共8,900多坪建築，他說，未來煙波集團進駐後，將使文創館成為公道五路上的商業核心，也為藝文高地的建設完成最後一塊拼圖。

市府轉述煙波國際觀光集團表示，文創館修建響應市府城市美學理念，邀請潘冀建築師聯合事務所合作，以特殊鋼構技法保留具有歷史意涵的台肥倉庫，並向上延伸為5層樓的商場餐廳及文創商辦空間，純白的建築呼應藝文高地開闊的開放空間，在藍天白雲的襯映下，呈現「雲云之丘」般的意境，未來將成為國內文創打卡新地標。

煙波集團指出，此次與市府的合作為煙波國際觀光集團首度跨足商場經營，秉持多年於台灣在地的深度探索與耕耘，以「科技藝術」、「在地永續」、「共玩共學共創」三大核心理念，打造美好生活的窗口。透過「煙波」對質感生活的提案，讓民眾可以在此漫步遊逛連結在地、探索世界，品嘗穿越日常的美味料理，體驗人文藝術與科技的交會，來趟「煙波生活」如同來趟旅行般地享受一段非日常的美好體驗。

文化局長張馨之表示，近期市府與煙波集團完成議約，文創館以促參模式與煙波國際觀光集團攜手合作，契約年限40年，包含建築硬體修建至軟體內容營運皆由煙波集團出資，減輕市府財政負擔共創雙贏，未來文創館將導入煙波品牌2.0創新商模，用美學創意翻轉城市，未來民眾將可於微風、綠草、樹蔭環繞的藝文高地一次滿足參與藝文參演、文創消費、民生休憩等多元需求，請市民朋友拭目以待。

市府表示，新竹文創館前身為台肥舊倉庫，屬三連棟、二層樓建築，面積約4,300多坪，位於公道五路上，毗臨交流道、台鐵北新竹站與六家線千甲站，交通及生活機能良好，距離竹科僅10分鐘、市區僅8分鐘，交通便利、商機無限。該館座落於藝文高地內，與國際展演中心、兒童探索館、水道取水口展示館為鄰，結合商場、文化表演、展覽、科普及藝術教育等機能，未來將蛻變成國家級新亮點。

市府補充，煙波國際觀光集團是長期深耕新竹的在地企業，在宜蘭、新竹、台南、花蓮等縣市均有飯店據點，未來也規劃至台中、台東兩地拓點，期待於旅宿業持續締造亮眼佳績。

►這些衣服是用「會呼吸的蠶絲」做的！

ET快訊
羅馬尼亞2軍機墜毀黑海附近！　8人死亡
興達電廠事故害全台大停電　副廠長揭「爆炸聲」真相
俄軍坦克大卡關！卡在基輔25公里外　超過24小時「毫無進展」
基輔周邊成廢墟！人民搶買日用品　恐怖衛星照曝光
今晚全數復電！　台電：尚餘「三地區」107萬戶未復電完成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆港柴油大貨車排煙違規4／1起錄影舉發　最高可罰6萬

2022竹市校園就博會開跑　近4萬職缺助青年順利就業

煙波集團將投入10億活化新竹文創館　113年正式營運

二月初二頭牙「補財庫」　台中議員參選人拜111座土地公廟補人氣

浪漫！垂枝女貞染白下坪吊橋步道　竹山鎮公所邀情侶過3關伴一生

台南、高雄、屏東107萬戶仍停電　台電：今晚全部復電

快訊／高屏攔河堰恢復供電　高雄陸續供水...仍有85萬戶缺電

尷尬了！鴻海首批「電動巴士Model T」交車遇大停電　董座回應了

逛農夫小學市集看鳳梨彩帽田　雙層巴士遊屏東185縣道百元優惠

中部空氣品質紅爆　彰化縣查獲4起空汙違規...開罰70萬元

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

法鬥見爸媽恩愛秒擺臭臉　表情超嫌棄：要摸多久？

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

楊千霈目睹4歲女兒「牽手男同學」　慌爆：不可以！..「已在煩惱性教育」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

澤倫斯基：俄先停火再談判　呼籲北約設禁飛區阻擋攻擊

女兒「想讀政大」她秒勸：別去！　 女主播4分析釣出一排校友認同

「俄羅斯惡魔連老人也殺！」烏克蘭舞者拍片求救：我不想死

基隆港柴油大貨車排煙違規4／1起錄影舉發　最高可罰6萬

2022竹市校園就博會開跑　近4萬職缺助青年順利就業

煙波集團將投入10億活化新竹文創館　113年正式營運

二月初二頭牙「補財庫」　台中議員參選人拜111座土地公廟補人氣

浪漫！垂枝女貞染白下坪吊橋步道　竹山鎮公所邀情侶過3關伴一生

台南、高雄、屏東107萬戶仍停電　台電：今晚全部復電

快訊／高屏攔河堰恢復供電　高雄陸續供水...仍有85萬戶缺電

尷尬了！鴻海首批「電動巴士Model T」交車遇大停電　董座回應了

逛農夫小學市集看鳳梨彩帽田　雙層巴士遊屏東185縣道百元優惠

中部空氣品質紅爆　彰化縣查獲4起空汙違規...開罰70萬元

「停電是發動認知作戰最佳時機」　台灣基進要大家注意假訊息攻擊

基隆港柴油大貨車排煙違規4／1起錄影舉發　最高可罰6萬

全台大停電「這設備瞬間全黑」　奴才不能觀看好焦慮

俄侵烏以來已打450枚飛彈　恐開始轟平民目標

超猛烏克蘭男「勇衝俄軍坦克前」　從敵軍手中奪回國旗！

通緝犯缺盤纏狂偷竊！躲雲林犯案遍及多鄉鎮　連茶壺也沒放過

吳斯懷嗆民進黨「怕什麼」　喊話：若洩密、叛國就一槍斃命！

羅馬尼亞國防部證實：2軍機墜毀黑海附近！釀8人死亡

居家檢疫改10+7！布雷克也知道　確定趕不上開季

2022竹市校園就博會開跑　近4萬職缺助青年順利就業

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

地方熱門新聞

ATM提款遇停電　民眾哀嚎：啊！什麼都去了．．．．．

鴻海首批「電動巴士Model T」交車　遇大停電

即／南投縣+台中霧峰、大里7萬8282戶停電

高雄289戶無預警停電！台電解釋了

公費疫苗預約平台25期開放預約

聲援烏克蘭！　桃園市府大樓點亮藍黃燈光

台南、高雄、屏東107萬戶仍停電　今晚復電

力晶科技主變壓器跳脫　竹科廠區跳電

談燈會「小戴崩壞」　陳其邁：一度想停飛

恆春半島大停電遊客受困電梯　警消助脫困

高雄旗津券要來了！　上路期程曝光

明道學霸超狂拿90級分 　想幫爸媽診所改善流程

李宗盛捐老厝蓋長照　門諾年華大樓開工

彰化縣因應空品紅爆加強稽查破獲4起違規開罰70萬元

更多熱門

相關新聞

南大路警察宿舍活化開幕展

南大路警察宿舍活化開幕展

歷史建築南大路警察宿舍，鄰近新竹火車站後站、轉運站，串連新竹公園、動物園，是旅客到訪新竹的「玄關」，更是後站重要生活節點，市府修復活化為藝文展館「下竹町」。新竹市長林智堅今（11）日開箱國寶級古蹟學者兼建築畫家李乾朗教授逾30幅建築手繪圖，並推薦春遊兩大路線。「一秒到日本」探訪新竹公園櫻花、玻工館、動物園；「古蹟尋寶」則可走訪演武場、影博館、將軍村、取水口展示館、辛志平校長故居、李克承博士故居等，體驗古蹟之美，還可在古蹟建築裡品嘗美食。

春暖花開　《新竹生活》紙上賀新春

春暖花開　《新竹生活》紙上賀新春

來竹市走春　林智堅公開藝文場館走春地圖

來竹市走春　林智堅公開藝文場館走春地圖

竹市影博館「或者光盒子」開幕

竹市影博館「或者光盒子」開幕

竹市南大路警察宿舍變身下竹町

竹市南大路警察宿舍變身下竹町

關鍵字：

新竹市文化局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！上班到一半突然漆黑一片

快訊／全台大停電　台電：大範圍事故

全台大停電　興達電廠傳機組異常跳電

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

烏克蘭首淪陷大城　赫爾松「滿街曝屍」

興達副廠長曝「大停電原因」！估1小時內逐步復電

蔡依林「巧手被難倒」新興趣曝光！深U居家服外洩渾圓美胸

新竹傳出連續「巨響」！在地人傻「窗戶在震動」曝真相

快訊／全台大停電　台電網站掛了一片白

Selina認愛「超帥小男友真面目」曝光！大街撒嬌放閃

快訊／台電證實：上午9點07分高雄「興達電廠」發生事故

快訊／信義區停電了　台北網友怨：突然就斷

熊熊「床上激烈震動」180秒片外洩！被拉進房撲倒

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

快訊／全台大停電　台電證實：南部電力系統故障

更多

最夯影音

更多
直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　
彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

彈頭罵徐乃麟挨告「視訊鞠躬道歉」：對不起！　想當面致歉黑人陳建州「連看三場球賽」

法鬥見爸媽恩愛秒擺臭臉　表情超嫌棄：要摸多久？

法鬥見爸媽恩愛秒擺臭臉　表情超嫌棄：要摸多久？

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

狗勾被追下秒轉頭折返吠叫　妹子用生命落跑叫出殺豬聲

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面