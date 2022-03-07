北市3月人口跌破250萬　柯文哲曝2原因：已到「生不如死」程度

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市人口外移嚴重，加上受疫情影響，2年未回國以致除籍人數激增，使台北市長柯文哲7日坦言，北市人口數可能在3月跌破250萬。一旦人口數跌破250萬，意指將得凍結「第三副市長」薪資及特別費，且台北市議會議員席次也要從63席變61席。

根據《地方制度法》規範，直轄市區域議員名額計算方式，為直轄市人口扣掉原住民人口後，若超過200萬人口，就會從55席次算起，每10萬人口增加1席次，不得超過62席次。

目前台北市議員席次為61席行政區議員、2席原住民議員。北市2021年人口數據顯示，扣掉原住民人口後約有258萬人，預估得減少1席席次，其中以第一選區「士林、北投」人口下降比例最快，所以該區今年確定減少1席；其次為第三選區「松山、信義」，倘若人口數跌破250萬，該區也將減少1席次，代表北市議員將從63席（含2席原住民議員）降至61席。

▲台北市長柯文哲。（圖／Yahoo TV《今天誰來沛》提供）

面對北市人口流失議題，柯文哲7日接受網路節目「今天誰來沛」專訪時表示，2021年相對於2020年來看，六都中有五都人口減少，僅只有桃園市有增加一點，因為在2020年台灣死亡數便超過出生數，「已經達到生不如死的程度。」加上該年有差不多1萬名移民，才得以維持人口數，但2021年連移民人數都補不上，便開始下降。

柯文哲提及，除非台灣人口政策有巨大變化，不然人口數就會慢慢掉下去，其中台北市跑得特別兇的原因有2種，第一個是遇到疫情，由於2年未回台灣就會被去除戶籍，所以台北市除掉約4萬多人口，「我以前都不知道說，台北市有這麼多人住在國外。」例如有些人住在美國舊金山、洛杉磯，平常1、2年回來一次，但碰到疫情就都沒回來。

柯文哲說，第二個原因是台北市模式越來越像歐美國家的Downtown，白天大家都來台北市上班，但晚上全部回到郊區睡覺，因為民眾如果住在桃園可以住獨棟，但在台北市就只有小小的一個房間，「生活品質差太多了。」交通越方便，人口外流越厲害，台北市白天人口約350萬，但晚上人口僅270萬。

柯文哲說，人口變化反映出2點，第一是台灣總人口數下降，第二是台灣越來越像歐美國家，「我們（台北市）大概、有可能再過1、2個月，人口就小於250萬了。」主持人台北市議員鍾沛君追問，當時民政局預估是今年5、6月？柯文哲馬上回應，「不用，（到）3月。」除非疫情改善，讓沒回國的4萬人回來。