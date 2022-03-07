沒見到蓬佩奧「錯失2024入場票」？　柯文哲：我出價出不贏民進黨

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於台灣時間2日至5日訪台，並前往總統府晉見總統蔡英文；同時美國總統拜登代表團也於相近時間訪台，除了晉見蔡英文外，也與國民黨主席朱立倫見面。面對民眾黨未見到2拜訪團，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，如果2024選得上的話，美國自然會來找他，也暗酸「我現在出（價）不過民進黨」。

柯文哲7日接受網路節目「今天誰來沛」專訪，被問到上週前美國國務卿蓬佩奧訪台，民眾黨卻沒有碰上一面，是否會認為錯失2024總統大選入場票？柯文哲回應，自己本來想著台北市長任內要不要去美國，但後來有人告訴他「不用」，因為「你出價也出不過民進黨，你去美國，美國也不會給你好臉色。」

柯文哲認為，現在就先專心，如果確定選得上2024總統大選，那美國自然會來找他談，但若現在還不確定的話，「民進黨出價，我現在出不過民進黨。」

至於立委蔡壁如日前稱，自己餘生目標是把柯文哲送入總統府？柯文哲僅笑稱，「哇！代表她實在是政治素人，亂講話，就算是也不可以這樣講。」自己身邊每個人都是自走砲，「真可怕。」

關於柯文哲所謂出價，疑似暗指日前有媒體披露一份合約，駐美國台北經濟文化辦事處（TECRO）與一家美國當地政治公關公司「Premiere Speakers Bureau」簽署合約，以美金15萬元（約台幣422萬）為酬勞邀請蓬佩奧（Mike Pompeo）夫婦訪台。

根據《中央社》報導，安排蓬佩奧訪台的遠景基金會執行長賴怡忠指出，出面邀約的單位是遠景基金會，美國卸任政治人物的公眾演講行程通常會委託公關公司辦理，因此遠景基金會透過公關公司邀訪蓬佩奧是很正常的標準作業程序，例如2017年遠景基金會邀請美國前副總統錢尼（Dick Cheney）來台演講，也必須透過代理的公關公司接洽。

外交部則表示，蓬佩奧來台灣演講是由遠景基金會主辦及簽約，外交部、駐美代表處及美國在台協會台北辦事處均曾居中聯繫，協助安排行政與維安事宜。至於演講報酬及相關安排部分，外交部並非簽約方，不便代為說明。