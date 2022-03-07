今起發放！北市國中女每月7日換200元衛生棉　3種方法「通路限萊爾富」

▲北市國中女生免月兌換生理用品記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

為讓學生理解性別教育，台北市政府於2022年3月7日起，以國中女生為對象，實施生理用品補助發放，每個月7日發放價值200元生理用品的兌換券，可至萊爾富免費兌換衛生棉，但不包括衛生棉條，預計3萬1266名女學生可受惠。

台北市政府於2021年9月推動試辦計畫，於信義、士林、重慶、木柵與古亭共5所國中進行宣導試辦，並在校園廁所附近安裝「生理用品保存盒」，由金百利民間企業贊助生理用品供學生自主領取；另連結「NGO團體」全球小紅帽協會資源，透過活動規劃及課程導入，於校園中共同推動月經平權教育宣導。

面對5所學校試辦期結束，台北市政府於3月7日起全面推動，預計89間國中、3萬1266名女學生受惠，結合台北市酷課雲系統平台進行數位派券，並有3種兌換方式，包括使用電腦登入親師生平台列印兌換券，或是記下兌換券上條碼至萊爾富Life-ET機器列印小白單，以及用手機酷課APP秀出兌換券條碼，通路商提供10種不同品項，讓學生能自主選擇適用的衛生棉，但不包含衛生棉條在內。

台北市副市長黃珊珊7日出席記者會時表示，過去買或借衛生棉都要躲躲藏藏，還有些店員很貼心，會用牛皮紙袋裝衛生棉，這是因為外界長期認為衛生棉是害羞的事，此次辦理該活動後，希望能讓學生從小了解男女有別、性別平等，讓衛生棉不要成為一件羞於啟齒的事，「我希望台灣從今天開始，大家能夠大大方方兌換生理用品，其他人也能尊重體諒。」

被問到部分國小生就有初經，之後政策是否會往下調整？黃珊珊回應，因為初經是無法預知何時發生，國小由校護輔導，健康中心都有提供衛生棉，而國中則是大部分都已有月經，所以執行面上會比較方便，「今天只是個開始，將來有機會的話，（希望）能照顧所有有初經的學生，包括國小部分，但現在執行面先以國中為主。」

至於領取兌換券的資格，黃珊珊回應，只要學籍在台北市的國中女學生，不論是私立或公立，都是台北市政府發放對象。北市教育局副局長陳素慧補充道，生理用品兌換券於每個月7日發放，暑假期間7、8月也會發放，新生入學首次發放時間為9月7日，而畢業生最後一次發放時間為7月7日，拿到後的有效期為2個月，倘若沒有兌換，2個月後該張券則會失效。

此外，被問到為何只有萊爾富此家通路？陳素慧提及，北市花2個月舉辦招商說明會，當初有與各大超商與賣場說明，最終僅有萊爾富到場，該預算為每年編列，倘若有其他通路願意配合也相當歡迎。