男訪友遇火劫墜6樓幸運生還　胞姊澄清：不慎踩空掉下去

▲台中中區大火，一名袁姓男子為逃生從6樓墜下，幸運生還，7日其姊姊出面說明，強調袁男是不慎踩空墜落，並非自己跳下。（圖／民眾提供）



記者游瓊華、林冠吟／台中報導

台中市中區興中街6日下午傳出嚴重住宅火警，釀成6死6傷慘劇，事發時有多名住戶受困，其中有住戶為了逃生，爬出大樓站在鐵窗上等待救援，不過一名50歲的袁姓男子因受不了火場高溫，竟從6樓跳下，重摔在路旁的白色車輛上，所幸緊急送醫後幸運生還。袁男的姊姊7日受訪時澄清，弟弟當天訪友卻遇上大火，和友人等3人站在鐵窗上等待救援，卻不慎踩空墜落，不是自己跳下去。

袁男的姊姊指出，袁男當天下午出門訪友，和朋友一起聊天，因為聞到燒焦味，想開門查看，才一開門火勢和濃煙就瞬間燒進房間，他和朋友夫妻3人急忙往陽台逃難，3人一起站在窗外的遮雨棚上等待救援；袁男在待援的過程中，不慎踩空，從6樓重重摔落至路邊的轎車車頂上，白色轎車也當場被砸出一個大洞，嚇壞目擊者，所幸緊急送醫後生命跡象穩定，但仍受有頭部與腰椎之傷害。

▲袁男跳窗逃生，卻不慎從6樓摔下。（圖／民眾提供）



▲其跳後幸運砸在路邊的白色轎車上，轎車車頂當場被砸出一個大洞。（圖／記者黃孟珍攝）

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽也表示，袁男送醫後被診斷出頭部出血，腰椎第二節並有爆裂性骨折，左腳跟底亦有骨折情形，所幸腰椎骨折部分，神經受損並沒有很嚴重，下半身仍有知覺，並能活動，目前將由骨科處理相關手術，並由神外進行腦壓監測。

周德陽指出，袁男相當幸運，摔下來的時候臉部和顱骨並無骨折，僅有硬腦膜上小出血，運氣還不錯，沒有直接墜落才能幸運生還。

而還原整起事故，火警發生時，袁姓男子與47歲余姓女子和50歲陳姓男子為逃生而爬出大樓，3人站在鐵窗上等待救援，袁男從6樓墜落時，現場民眾全程目睹，嚇得尖叫不已，所幸有下方白色轎車做緩衝，幸運生還；另余女、陳男兩人在鐵窗外撐了1個多小時，約莫5點半被雲梯車救下。