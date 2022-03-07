養羊男被催繳房租縱火奪6命　闖禍後幫救火還被當受災戶安置

記者游瓊華、林冠吟／台中報導

台中興中街公寓大樓6日下午發生大火，釀成6死6傷與一隻寵物羊死亡的慘劇。台中地檢署檢察官查出疑似是人為縱火，鎖定40多歲的鄭姓男子身分，警方已將鄭男拘提到案。據了解，鄭男與莊姓房東有租屋糾紛，鄭因不滿莊婦催繳房租，為教訓莊婦意圖縱火恐嚇，未料卻釀成6死悲劇，連自己養的寵物羊也命喪火海。

▲台中大火警方拘提鄭姓房客與房東到案。（圖／記者游瓊華翻攝）



據指出，鄭男為莊姓女房東的租客，自2月起租至今約1月餘，每月租金為6000元，其平時靠打零工維生，並養了一隻寵物羊，不料鄭男因欠繳房租，遭到莊女催繳，莊女嗆聲「繳房租，不然就搬出去」，又疑因飼養寵物羊等關係與莊女屢有爭執，鄭男疑似因此不滿，決意縱火嚇嚇房東，未料卻引起大火，釀成6死慘劇，就連自己從小養到大的寵物羊也命喪火海。

▲台中興中街火警釀6死慘案。（圖／民眾提供）



鄭男點火後由於樓梯間堆積大量雜物，火勢瞬間一發不可收拾，鄭男發現鑄成大錯後還回來幫忙救火，之後還跟著其他住戶被安置到收容中心。警方調閱監視器後，覺得鄭男形跡可疑，7日上午報請檢察官核發拘票拘提鄭嫌到案，最後在收容中心將人逮到，鄭男到案後坦承犯行，目前全案將涉案的鄭嫌、以及莊姓女房東2人依公共危險罪從嚴究辦。