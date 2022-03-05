▲運動i臺灣2.0計畫全新登場，基隆暖暖區健走領頭出發。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市延續運動i臺灣執行特優縣市四連霸氣勢，111年度市府持續推出各式活動供民眾參與，除了各社區的健走外，還有規劃各式球類的社區聯誼賽，持續推出最受歡迎的水域活動，另外今年基隆市運動i台灣獲教育部體育署補助1572萬，連續5年獲補助破千萬元，亦代表中央對本辦理運動i臺灣績效的肯定。

今日首發自暖暖碇安公園出發，路線是沿著碇內防汛步道往四腳亭走，途中經親水步道及抽水站，來回路程約4公里，沿途欣賞河岸風光，此外「碇安公園」是一座由社區居民共創的全齡共融友善空間，擁有有籃球場、溜冰場及一大片空間足供居民跳舞健身，相當適合民眾攜家帶眷前往遊憩。

現場共吸引超過1500名愛好運動的朋友到場，除了健走外，同時結合了暖暖區運動嘉年華及暖暖區身心障礙全民健走等活動，讓各族群可以有一同參與運動的機會，如青少年最喜歡的熱血籃球三對三鬥牛，及適合身障朋友一起同樂的地板滾球等。

▲健走完後還有摸彩活動，讓民眾賺到健康也有機會拿到好禮。

此外，於健走開始前由衛生局進行帶隊跳，協助參與民眾能一起暖身，於健走開始後有柔力球、有氧舞蹈、土風舞及跆拳道等眾多展演，讓沒有參與健走的民眾，也能在場同樂。此外，由國立台灣海洋大學的體適能團隊也在現場提供檢測服務，整場活動提供多種體驗，健走完後還有摸彩活動，讓民眾賺到健康也有機會拿到好禮。

教育處代理處長杜國正表示，在疫情的影響下，健康是大家最重要的本錢，市長呼籲市民朋友除了熱愛運之外，仍要注意防疫措施，保護自己也保護他人。他也表示，為使民眾身心皆能健康發展，藉著運動凝聚天倫，讓運動除了健康之外，也能共享親子時光，增進家庭幸福。

111年度健走活動尚有仁愛區、安樂區、信義區、中山區及七堵區等，歡迎民眾踴約參與。接下來的健走場次為中山區健走於3月12日假協和電廠，誠摯邀請所有市民朋友參與基隆市運動i台灣的各項活動，請鎖定「基隆市運動i臺灣計畫」臉書粉絲專頁，邀請所有民眾共同參與基隆市運動i台灣活動，一起運動、健康久久。

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