基隆幼兒劇場初體驗in國父紀念館　林右昌率2800幼童學習劇場禮儀

▲基隆幼兒劇場初體驗in國父紀念館。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（4日）帶領全市公私立幼兒園2800名大班幼兒，到國父紀念館大會堂欣賞「九歌兒童劇團」演出《想飛的孩子》，學習劇場禮儀，更邀伊甸基金會的早療小朋友一起觀賞，共計3400多名幼兒及教師家長入場，共度美好藝文時光。

基隆市政府規劃大班幼兒進入演藝廳，觀賞劇團表演已邁入第六年，林右昌感謝館方提供場地，表示基隆市文化中心演藝廳目前整修中，將在今年下半年完工，屆時會是全基隆最新穎的展演空間。

▲基隆市長林右昌率2800名幼童學習劇場禮儀。

另外，成功國小活動中心也正整修當中，未來完工後，除演藝廳之外，可供基隆中型展演空間運用。他說，基隆推動藝術平權，把展演觀賞納入孩子各成長階段教育，希望持續推展盼成各縣市之範例。

教育處表示，今日活動前就邀請九歌兒童劇團團長黃翠華，為參與活動的園所教師做教育研習，分享觀戲前、中、後如何延伸教學，教師可在賞劇前做台語片語學習卡，讓戲劇不只是70分鐘的演出，更是一場幼兒們融入式快樂學習教育。

今年活動特邀基隆市伊甸基金會的早療小朋友，一起觀賞由「九歌兒童劇團」《想飛的孩子》。活動獲臺雅國際慈善基金會贊助，林市長親頒感謝狀給基金會執行長林文衡致謝。

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