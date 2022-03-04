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基隆消防局強化抗災韌性　避難疏散圖資判斷、衛星通訊演練

▲基隆消防局強化抗災韌性 避難疏散圖資判斷、衛星通訊演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防局強化抗災韌性，深耕防救災及衛星電話教育訓練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為增進基隆市所屬防救災業務人員疏散行動及避難收容所圖資製作及路線規劃能力，演練新版區公所辦理災民避難收容場所自我檢核表內容。消防局於3日上午10時於災害應變中心辦理「避難疏散圖資判斷與規劃」暨衛星電話通訊演練，由深耕團隊、社會處、各區公所防災承辦同仁及消防局業務單位約30名人員與會參訓。

消防局表示，本次教育訓練由深耕團隊海洋大學蘇元風教授擔任講師，社會處藉由本次訓練強化各區公所檢核避難收容處所量能，避免避難收容處所位於災害潛勢區域內，達到保障民眾避難收容時之人身安全。

消防局指出，本次教育訓練包含3大主題，包含「災害來臨之避難疏散行動指南」，「圖資製作及避難路線規劃」與「衛星電話通訊演練」，整合多種防災平台的資訊，如透過NCDR全球災害事件簿、3D災害潛勢地圖了解轄區內的災害種類、特性、影響範圍；透過「減災動資料」盤點各類災害（淹水、崩塌、地震）之避難收容處所；透過3D災害潛勢地圖、Google Map預擬淹水、崩塌、地震各類災害發生時之避難路線。

▲基隆消防局強化抗災韌性 避難疏散圖資判斷、衛星通訊演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲衛星接收方位西南方225度。

防災訊息瞬息萬變，各防災承辦人員需要面對動態資訊隨時機動應變。結合上述平台，事先規劃妥適之避難疏散路線，判讀各種防災地圖；防災地圖是災害整備、應變重要的基礎，充分瞭解災害預警機制、有效應用防災地圖，將大大提升整備應變的能量。

訓練中亦包含衛星電話通訊演練，一旦遇到災害或是一旦戰災發生，因地面通訊設備遭受破壞而無法對外通訊聯絡時，此時衛星通訊可以發揮對外通訊聯絡的重要任務。演練人員至應變中心大樓14樓頂樓演練衛星電話與衛星連線之通訊方式。

基隆市消防局長陳龍輝表示，深耕團隊已更新各里防災地圖157幅供區公所檢視及應用，並加入警消、醫療單位等資訊以利救災資訊，透過教育訓練檢視疏散避難路線及更新避難資訊，與市民進行風險溝通增加全民防災意識，並強化各地區的抗災韌性，降低災害損失。

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