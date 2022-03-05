亞大祭480萬獎學金！港名校跨海搶新生　學生反指「這點」更重要

▲大學博覽會今明兩天舉行，不少大學祭出高額獎學金搶新生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學博覽會今天（5日）起一連兩天在北中高三地同步舉行，今年共有68個海內外學校及留學顧問機構參展，因應疫情關係，今年首度開闢互動式線上展覽，而為了爭取新生，各大學也紛紛祭出高額獎學金，包括亞洲大學360萬元，連香港城市大學也祭出一年最高近65萬元獎學金，但有高中生表示，獎學金不是首要考量，有興趣與畢業後工作比較重要。

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▲學生到各大學攤位上了解相關資訊。（圖／記者許敏溶攝）

2022大學暨技職校院多元入學博覽會今起一連兩天在台北、台中、高雄三區同步舉行，因應新冠肺炎疫情，主辦單位加強防疫措施，包括現場工作人員都完成二劑疫苗接種且滿14天，而民眾進場前也要採取簡訊實名制，並配合戴口罩、測量體溫、手部消毒及禁止飲食。

111學年學測已經在3月1日公佈成績與五標，接下來就是準備繁星推薦與申請入學，也是學生最煩惱的選填志願工作，而受到少子化影響，不少參與大博會的國內外大學，紛紛祭出高額獎學金吸引學生。

以亞洲大學來說，凡是成績可上台大等頂尖大學與各科成績達滿級分者，並以第一志願選讀亞大，最高可領取360萬元入學獎學金，要是繼續攻讀碩博士，最高可拿到480萬元獎學金；南華大學則強調「在校4年公立收費」，更對弱勢學生加碼免學雜費，還提供住宿費和生活扶助金。

▲香港城市大學在這次大博會設有實體攤位。（圖／記者許敏溶攝）

此外，受疫情影響，今年很多香港的大學都未參與實體大博會，但香港城市大學是香港唯一有設實體攤位的香港大學，招收台灣頂尖學生，並提供最高全額獎學金64.8萬台幣誘因；香港中文大學則是參加線上展出，今年特別推出地球與環境科學等4個跨學院課程，還祭出最高每年67萬台幣的獎學金。

今天活動也吸引不少家長與學生到場，一名從花蓮女中尹姓女學生，就到香港城市大學攤位詢問相關資訊，她說，有計畫到國外唸書，鎖定理工科系，記者詢問不擔心香港之前反送中造成的影響，尹女認為，比較在意自己興趣，且自己對政治比較沒有興趣，不太擔心上述問題。

▼大學博覽會今明兩天舉行，不少學生與家長到現場蒐集並了解相關招生資訊。（圖／記者許敏溶攝）

此外，中正高中詹姓男學生與新北高中巫姓男學生，兩人是國中同學，今天也一起到大博會現場蒐集資料，詹生說，今天到現場蒐集學校相關科系資料，對於部分大學提供高額獎學金，「若能減輕家裡負擔會考慮」；另名巫姓學生則說，選擇科系考量，首先是未來畢業後能否找到穩定工作，獎學金不是唯一考量，若真的能上台大，不會考慮私校提供的高額獎學金。