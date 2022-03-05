國民黨中常委選舉爆「朱立倫推薦名單」　連勝文：有也不見得有用

▲朱立倫、連勝文。（合成圖／記者張一中、林敬旻攝）



記者楊蕓／台北報導

國民黨5日舉行第21屆第1任中常委選舉，此次選舉被黨公職形容是有史以來選風最差的一次，換票聯盟傳聞不斷，甚至傳出有「朱立倫推薦名單」。對此，國民黨副主席連勝文完成投票後受訪表示，他不知道有沒有這份名單，且現在黨代表的自主性都很強，「名單交下去也不見得有用。」

連勝文表示，國民黨中常委選舉從2005年選舉制度改變後，確實產生很多問題，累積十幾年的各種弊病，黨內也有很多改革計畫需要討論，相信情況終究會改變，90%以上不管是黨員、關心國民黨的民眾都希望在選舉制度上有些改變，矯正很多過去的錯誤。

媒體詢問，是否有聽過「黨主席名單」，連勝文說，「我不知道朱主席有沒有名單，但我有我自己要投票的名單」，他強調，朱主席並沒有給他任何名單，事實上現在國民黨大多數黨代表的自主性都很強，「名單交下去也不見得有用。」

至於傳出該份推薦名單多是一級黨務主委，連勝文表示，他是沒有看到，也沒人跟他講過這份名單，「講真的不管換票也好或是推薦名單，也沒有什麼用，現在黨代表都非常年輕，大家都很有自主性，也許拜託一下，他會跟你說考慮考慮，但不會完全照單全收。」

針對全台大停電，全民敲碗經濟部長王美花兌現雞排承諾，連勝文認為請雞排不夠，應該要請吃牛排。他表示，3個月前公投時，很多民眾擔心台灣電力不足 ，甚至類似大停電的狀況會變常態，在能源議題上投下同意票，果然現在就發生一次大停電，如果到了暑假用電高峰期又再大停電，那就沒完沒了，他認為，王美花跟民進黨大官應該負起責任。