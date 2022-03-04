林為洲幫王美花發303份雞排　民進黨：把停電事件當選舉造勢

▲林為洲今天到經濟部門口發雞排。（圖／記者張榮恩攝）

記者呂晏慈／台北報導

3月3日全台大停電，鴻海創辦人郭台銘去年預言「台灣今年必定缺電」，經濟部長王美花受訪時對賭「送雞排」，未料郭一語成讖，國民黨立委林為洲4日上午親赴經濟部門口，限量發送303份雞排。不過，民進黨發言人周江杰批評，國民黨今天到經濟部前開記者會，大張旗鼓找了一群穿著競選服裝的市議員擬參選人，以發雞排等方式，將停電硬是扭曲為缺電，凸顯出國民黨將電力問題作為政治操作與選舉盤算，無助於問題改善。

周江杰表示，此次全台停電凸顯了「電力輸送網路」以及「基礎設施韌性不足」等問題，這也是民進黨上任以來一直力求改善能源安全的改革重點。在電廠更新的部分，也是2016年民進黨上台後，才開始大規模的處理，希望能夠達到穩定供電的目的，不像國民黨過去單壓核電，疏於在相關電廠及電網工程的改善計畫。

周江杰表示，身兼民進黨主席的總統蔡英文今天視察興達電廠，除了再度表達歉意之外，也要求應該要對現有電網進行總體檢，要求經濟部督導台電檢討保護系統啟動的機制、檢討人員訓練。

周江杰強調，昨天造成大停電的原因，經濟部初步調查是高雄興達電廠開關場故障，並非國民黨一直恐嚇人民的「缺電」，根據台電的說明，停電發生當時，備轉容量率有24.61%，總電量供應充足。

周江杰表示，但遺憾的是，國民黨過去不重視能源改革，只會一味反對第三天然氣接收站、反對政府的能源改革，如今要選舉到了又要拿這些題材拿來造勢、消費，找來一群穿著競選外套的擬參選人，用雞排將「停電」扭曲為「缺電」，甚至引用錯誤資訊誤導人民，凸顯國民黨滿腦只有政治操作與選舉盤算，並非真心想要解決問題。