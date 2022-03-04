70歲超強阿公划船機狂練肌群　男教練苦等挨告「壯實屁股頂開他」

▲身材壯碩鄧姓體能教練上運動中心，不滿7旬阿公使用划船機過久，趁機坐上去被控以屁股頂開對方。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

北市1名熱愛運動7旬陳姓阿公時常到中正運動中心練身體，豈料，因為他使用健身器材划船機過久，引一旁等待許久的鄧姓體能教練不滿，他趁阿公稍微起身，立刻坐上划船機座椅，阿公認為他被鄧男以屁股頂開，害他無法使用運動器材，因此憤而提告。開庭時，當庭勘驗監視器，意外發現真相，台北地檢署偵結，予以不起訴處分。

事情發生在去年12月9日上午，陳姓阿公一如往常到中正運動中心練身體，但熱愛訓練全身肌群的他，卻坐在划船機不肯離開，一旁等待許久的30多歲鄧姓男子忍不住開口問：「您還要多久？」阿公則回「我剩一組就結束」豈料，阿公做完一組後，仍不離開，鄧男只好向運動中心工作人員尋求幫助，經溝通後，阿伯仍執意不離開。

此時，很想使用划船機的鄧男看阿伯稍微起身要拿東西時，一個MOVE，屁股立刻坐在划船機上，阿公見划船機被搶走，也想搶回來，不料卻遭屁股結實的鄧男擠開，搶輸後的他，認為自己使用器材權利被妨害，因此怒告鄧男。

鄧男到案無辜表示，當天訓練菜單，他下一個器材是要使用坐姿划船機，但看見阿公正在使用，他心想過幾分鐘後再回來，沒想到阿公還在使用，他只好開口詢問還需要多久，沒想到阿公說好的「剩一組」卻遲遲未完成，依運動中心有規定，器材不可長時間占用，且使用3-5分鐘須輪流，於是他便請櫃檯人員協調，但阿公仍不起身。

檢察官當庭勘驗運動中心監視器畫面，發現鄧男並無說謊，他確實在看見阿公起身時，立即迅速坐在器材座位，因此不構成強制罪，予以不起訴。