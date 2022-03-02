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社會 社會焦點 保障人權

為防疫能否去外縣市開槓　酸網友八婆+有病看醫生...下場GG了

▲▼網路,手機,上網,電腦,男人,上班族,工程師。（圖／翻攝自pixabay）

▲男子在臉書上因想法不同與女網友槓上，罵對方「有病要看醫生」、「八婆」等，遭罰6千。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者蔡怡萍／新竹報導

疫情延燒，許多人因為防疫觀念不同在網路上大打筆仗，更有人因此吃官司。一名蔡姓男網友因想法與沈姓女子有出入，在臉書社團上公開留言「有病要看醫生」、「腦子不好使別出來添亂」，甚至直指對方「反社會人格、八婆性格」被對方控告，新竹地院審理後依公然侮辱罪處蔡罰金6000元。

2021年2月1日晚間，蔡姓男網友在臉書社團《新竹爆料公社》發表「疫情期間是否適宜前往其他縣市」等疫情相關話題，一名沈姓女網友不認同其想法，在貼文下回覆「你還得要封鎖才懂得『自律』嗎？…戴口罩、勤洗手能保證不會感染？請你搞清楚狀況吧！…，若感染上病毒，請問你要怪誰？扯些什麼事嗎？」

蔡男看見留言怒了，直接回嗆「原來這樣你就能氣成這樣，要不要去看醫生評估一下精神狀態？…有病要看醫生」、「腦子不好使別出來添亂」，並持續攻擊沈女：「你這種反社會人格跟八婆性格，抱歉，看了都厭」、「多讀點書，不要丟臉丟到網路來」，沈女氣不過，蒐證截圖並向警察報案。

沈女主張蔡男在公開的網路平台用不當字眼罵人，供不特定公眾瀏覽，已是人身攻擊，足以貶損自身名譽。

而新竹地方法院認為僅是因為在網路上各自發表意見，蔡男就因不滿沈女針對性之回文，基於公然侮辱之犯意，辱罵不雅字詞。雙方雖未能和解，但考量蔡男無其他前科，也坦承上述行為，判蔡公然侮辱罪，處罰金6000元，如易服勞役以3000元折算一日。

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