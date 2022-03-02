中山分局警涉185萬暴力討債！熱熔膠凌虐囚禁…新北檢聲押禁見

▲中山分局勤務中心王姓警員涉犯教唆、妨害自由遭送辦。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名丁姓男子2019年間與中山分局警員合夥做生意，借貸100萬元，不料後來經營娃娃機台慘賠，無力償還債務，竟在今年除夕遭黑幫押走囚禁，遭受各式凌虐。警方調查後，懷疑警員涉案，將人函送。新北地檢署則指揮廉政署會同分局督察室，到警員辦公室、住家搜索，全案依涉犯妨害自由、教唆偽證罪偵辦，加上有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押。

據悉，丁男2019年與從警20多年的中山分局勤務中心王姓警員及其妻子合夥做生意，後來趁著娃娃機熱潮想大賺一筆，便向王員借款100萬元，不料慘賠無力償還。為此，雙方談妥投資「放款生意」，丁男承諾陸續還錢，並由他負責借貸工作，但承諾疑似跳票，最後王姓夫婦將共185萬的債務轉給資產公司，輾轉來到四海幫成員手上。

2022年除夕夜，丁男在三重區遭7名黑衣人強押上車，載到新北市八里區一處工廠，遭眾人持熱熔膠條毆打凌虐，囚禁一天後才獲釋。案發後，他嚇得到派出所報警，並到醫院驗傷，警方後續鎖定34歲劉姓男子等6名黑幫成員。

警方調查後，懷疑王姓警員也有涉案，依教唆、妨害自由等罪函送偵辦。新北地檢署今（2日）指揮廉政署，會同中山分局督察室，到王姓警員辦公室及土城區住家進行搜索，扣得1支手機並拘提王員到案，訊後認為他涉嫌重大，並有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

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