陸政協報告僅聚焦「這件事」　汪洋：二十大精神全年重大政治任務

▲ 大陸全國政協主席汪洋發表2022年度政協工作報告，罕見沒有涉台內容。（圖／翻攝自CCTV）

記者任以芳／北京報導

大陸全國政協十三屆五次會議今（4日）15時在北京開幕，由大陸全國政協主席汪洋發表2022年度政協工作報告。40多分鐘的內容主軸深刻強調，2022年政治核心將以圍繞中國共產黨二十大勝利召開凝心聚力，強化使命擔當，為加強中華兒女大團結努力奮鬥。至於涉港澳台部分，關於香港部分只簡單提及「進一步提升愛國愛港愛澳力量能力建設」，涉台部份首次一字未提。

汪洋首先回顧總結2021年工作報告，強調2021年是鉚定開局「十四五」開啓新徵程履職盡責。同時也是共產黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。即使面對複雜嚴峻的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，如期打贏脫貧攻堅戰，全面建成小康社會、勝利實現第一個百年奮鬥目標。

涉港澳台部分，汪洋指出，鼓勵港區委員發聲支持全國人大完善香港特別行政區選舉制度、推動落實「愛國者治港」根本原則，圍繞港澳青少年愛國主義教育和抗擊疫情等建言。

針對去年涉台工作，汪洋說，參與舉辦第十三屆海峽論壇、第四屆兩岸基層治理論壇，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼。針對美國將所謂涉疆法案簽署成法、歐洲議會外事委員會和歐洲議會通過所謂涉台報告，發表嚴正聲明，闡明我原則立場。

▲ 今年秋天中共召開二十會議，將是未來五年非常重要政治方向指標。（圖／記者任以芳攝）

展望2022年，緊扣黨和國家工作凝聚共識部分，汪洋花了非常多篇幅強調，今年政協工作要把迎接中共20大學習宣傳貫徹二十大精神，作為貫穿全年的重大政治任務。認真做好思想引導，凝聚共識，要圍繞迎接中共20大加強思想政治建設，堅持習近平新時代中國特色社會主義思想學習座談會制度，

以往政協工作報告展望都有涉港澳台議題，今年明顯淡化處理。其中，汪洋非常罕見的沒有任何涉台內容，針對香港部分只提及「進一步提升愛國愛港愛澳力量能力建設。」並且多次強調「為中華女兒大團結奮鬥」、「團結」、「強化使命擔當」等關鍵字。

汪洋強調，要切實履行新時代賦予人民政協的職責使命，堅持一致性和多樣性統一，有效運用制度優勢尋求最大公約數、畫出最大同心圓，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係的和諧。

相較去年汪洋涉港澳台內容，沒有提到「一國兩制」，2021年要堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商。團結海內外中華兒女共促祖國統一大業、共襄民族復興偉業。」

前年受疫情衝擊，汪洋發表2020年全國政協工作報告，涉台內容僅39字；2021年提升到100字，主要著重「愛國者治港」，未提「一國兩制」；今年不但沒有涉台內容，「統一、反台獨」等對台基調用語，一字未提。

▼大陸全國政協十三屆五次會議