陸太空站3人組4月返回後進入「建造階段」　年內再送6人會師「天宮」

▲大陸3名太空人4月將結束任務返回地球。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸3名太空人在「天宮」太空站科研生活已經近5個月，全國政協委員周建平在首場「委員通道」上透露，神舟十三號航天員（太空人，下同）在軌道飛行狀態非常好，下個月（4月）將回到地球家園，「我國空間站關鍵技術驗證階段即將圓滿收官。」

▲大陸全國政協委員、載人航天工程總設計師周建平。（圖／翻攝澎湃新聞）

大陸全國政協十三屆5次會議今（4）日舉行，大會開始前，首場「委員通道」也正式亮相。政協委員、大陸載人航天工程總設計師周建平表示，今年5月，我國將進入空間站工程的建造階段，「年內將發射2個空間站（太空站，下同）實驗艙、2艘載人飛船、2艘貨運飛船，再將6名航天員送入中國空間站。」

周建平指出，神舟十四號、神舟十五號兩個乘組6名航天員將在太空「會師」，共同在軌工作一周左右。

大陸全國政協委員、航天科技集團五院副院長趙小津補充說明，2022年空間站將轉入建造階段，依次發射天舟四號、神舟十四號、問天實驗艙、夢天實驗艙以及天舟五號和神舟十五號6個航天器，建造完成後，艙內活動空間將超過110立方公尺，並將配置2個航天員出艙艙口和1個貨物氣閘艙。

趙小津強調，接下來將在有人狀態下完成問天實驗艙、夢天實驗艙與核心艙的交會對接、轉位，最終完成T字構型空間站的建造，「建造完成後，對功能性能進行在軌測試，然後轉入運營階段。」