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大陸 大陸焦點 特派現場

推動愛國者治港！　汪洋：鼓勵發聲「支持完善港區選舉制」

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸全國政協13屆5次會議今（4）日下午3時開幕，政協主席汪洋在進行2021工作報告時，針對港澳問題指出，鼓勵港區委員發聲支持全國人大完善香港特別行政區選舉制度、推動落實「愛國者治港」根本原則。

▲▼ 2022兩會,2022政協,汪洋 。（圖／翻攝自CCTV）

▲汪洋在發言 。（圖／翻攝自CCTV）

汪洋在全國政協常委會工作報告表示，要鼓勵港區委員發聲，支持全國人大完善香港特別行政區選舉制度、推動落實「愛國者治港」根本原則，圍繞港澳青少年愛國主義教育，和抗擊疫情等建言；參與舉辦第十三屆海峽論壇·第四屆兩岸基層治理論壇，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼。

汪洋表示，將聚焦推動高質量發展，召開構建新發展格局專題議政性常委會會議，就堅持擴大內需戰略基點、打通制約經濟循環的關鍵堵點、保護利用農業種質資源、加快啓動新的國家科技重大專項、強化國家戰略科技力量、粵港澳大灣區發展規劃綱要落實、長江中游城市群協同發展、系統佈局新型基礎設施、推進多式聯運高質量發展、促進網路遊戲產業健康發展等調研議政。

據悉，汪洋在2021年政協進行報告時提出，要強化港澳委員政治責任，支持特別行政區政府和行政長官依法施政，鼓勵港區委員圍繞推動香港國安法制定實施等持續發聲，並要求以多種渠道嚴正駁斥美國涉港等法案。

另外，汪洋針對美國將所謂涉疆法案簽署成法、歐洲議會外事委員會和歐洲議會通過所謂涉台報告，發表嚴正聲明，闡明原則立場。

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