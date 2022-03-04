汪洋2022政協工作展望聚焦三重點　十四五、二十大及「中華女兒團結」

記者魏有德／綜合報導

大陸十三屆全國政協五次會議今（4）日下午3時開幕，由政協主席汪洋進行2021年常委會工作報告及2022年展望，外界也將聚焦大陸「十四五」規劃第二年的經濟、民生及對外、兩岸關係政策動向。本次政協會議將於3月10日上午閉幕，會期6天，期間將安排兩次大會發言、5次小組會議及3場委員通道。

【15：45】

汪洋：加強中華兒女大團結必須堅持黨的領導，中國共產黨為中華兒女大團結的圓心。

團結要有圓心，固守圓心才能萬眾一心。中國共產黨成為中華兒女大團結的圓心，是歷史的選擇、人民的選擇。歷史和實踐充分證明，黨的領導越有力，黨的旗幟越鮮明，就越能鞏固和壯大愛國統一戰線，有效匯聚中國人民和海內外中華兒女的智慧力量，形成真正的、廣泛的、緊密的大團結。

人民政協要旗幟鮮明講政治，堅持中國共產黨的領導特別是黨中央集中統一領導，更好地成為堅持和加強黨對各項工作領導的重要陣地、用黨的創新理論團結教育引導各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基礎上化解矛盾和凝聚共識的重要渠道。政協黨組織和共產黨員肩負著實現黨的領導的政治責任，要樹立凝心聚力的責任意識，在教育引領上敢於發聲、在化解矛盾上善於作為。

要強化不是靠說了算而是靠說得對的履職理念，提高從說得對到說得入腦入心的工作本領，以共同歷史記憶、共有精神家園深化文化認同、價值認同，以百年偉大成就、共同奮鬥目標強化道路認同、制度認同，以思想政治建設、照顧利益關切增進理論認同、政策認同，在勤勉履職中增進團結、合作共事中鞏固團結、共同奮鬥中深化團結，推動形成全體中華兒女心往一處想、勁往一處使的生動局面。



【15：40】

汪洋：強化使命擔當：為加強中華兒女大團結努力奮鬥

加強中華兒女大團結要更好發揮人民政協的協商優勢。以協商聚共識、以共識固團結，彰顯了全過程人民民主的價值理念，體現了專門協商機構的制度效能。要深刻認識新的時代條件下凝聚共識對於加強團結的重要性，善於運用民主的方法、討論的方法、批評的方法、說服教育的方法，正確處理人民內部矛盾。

【15：30】

汪洋：2022年圍繞中國共產黨二十大勝利召開凝心聚力

2022年是進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新徵程的重要一年，中國共產黨將召開第二十次全國代表大會。人民政協要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中共十九大和十九屆歷次全會精神，認真落實中央政協工作會議精神，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅持穩中求進工作總基調，堅持團結和民主兩大主題，堅持建言資政和凝聚共識雙向發力，把迎接中共二十大、學習宣傳貫徹二十大精神作為貫穿全年的重大政治任務，認真做好思想引導、匯聚力量、議政建言、服務大局各項工作，為保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境作出貢獻。

【15：25】

在完善團結聯誼方法載體，廣泛匯聚智慧和力量方面，汪洋表示，落實中共中央部署，成功舉辦辛亥革命110週年紀念大會。深入學習習近平總書記在大會上發表的重要講話，進一步增強推進祖國完全統一、實現民族復興偉業的堅定決心。

鼓勵港區委員發聲支持全國人大完善香港特別行政區選舉制度、推動落實「愛國者治港」根本原則，圍繞港澳青少年愛國主義教育和抗擊疫情等建言。

參與舉辦第十三屆海峽論壇、第四屆兩岸基層治理論壇，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼。針對美國將所謂涉疆法案簽署成法、歐洲議會外事委員會和歐洲議會通過所謂涉台報告，發表嚴正聲明，闡明我原則立場。

【15：10】

大陸全國政協主席汪洋進行第十三屆全國委員會常務委員會工作報告。汪洋表示，2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年，「以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民，沈著應對百年變局和世紀疫情，隆重慶祝中國共產黨成立一百週年，如期打贏脫貧攻堅戰，全面建成小康社會、勝利實現第一個百年奮鬥目標，開啓了全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍的新徵程，實現了『十四五』良好開局。」