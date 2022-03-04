快訊／汪洋罕見未提涉台內容　強調「中華兒女大團結」促統意味濃

▲大陸全國政協主席汪洋發表2022年度政協工作報告。 （圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸全國政協十三屆五次會議今（4日）下午3時在北京人民大會堂開幕，大陸全國政協主席汪洋發表2022年度政協工作報告，十分罕見的沒有明確指出涉台內容。四十分鐘內容促統意味濃厚，多次提及要努力加強「中華兒女大團結」，把迎接中共20大‌‌學習宣傳貫徹二十大精神，作為貫穿全年的重大政治任務。

汪洋首先總結2021年工作報告，強調2021年‌‌是鉚定開局「十四五‌‌」開啓新徵程，‌具有里程碑意義的一年。涉港澳台部分指出，鼓勵港區委員發聲，支持全國人大，完善香港特別行政區選舉制度，‌‌推動落實愛國者治黨的根本原則，‌‌圍繞港澳青少年愛國主義教育和抗擊疫情等，舉辦第13屆海峽論壇‌‌、第4屆兩岸基層治理論壇，‌‌加強同港澳同胞，台灣同胞海外僑胞的團結聯誼。

▲ 2022年政協開幕 。（圖／記者任以芳攝）

汪洋在展望2022年大陸全國政協工作，往年針對涉港澳台部分都有大方向議題。但今年涉台部份十分罕見的幾乎隻字未提。汪洋只有不斷談到「中華女兒大團結」、「團結」等關鍵字，促統意味濃厚。

汪洋強調今年政協工作會議精神，‌‌要把迎接中共20大‌‌學習宣傳貫徹二十大精神，作為貫穿全年的重大政治任務，‌‌認真做好思想引導，凝聚共識，‌‌要圍繞迎接中共20大加強思想政治建設，‌‌堅持習近平新時代中國特色社會主義思想學習座談會制度，‌‌完善以黨組理論學習中心組為主導的學習制度體系，‌‌深入學習貫徹中共十九屆六中全會精神。

相較去年汪洋涉港澳台內容，沒有提到「一國兩制」，但強調2021年堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商。團結海內外中華兒女共促祖國統一大業、共襄民族復興偉業。」

前年受疫情衝擊，汪洋發表2020年全國政協工作報告，涉台內容僅39字；2021年提升到100字，主要著重「愛國者治港」，未提「一國兩制」；今年幾乎一字未提。