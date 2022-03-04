蓬佩奧：須讓中國意識「台海興戰代價高昂」　了解經濟攻勢風險

▲美國前國務卿蓬佩奧記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4日下午參加記者會時表示，台灣必須向中國展現：若是在台海興起戰端，對中國國家主席習近平來說代價高昂；他強調，中國善於以經濟、網路論述力量影響他國，例如威脅若承認台灣就減少觀光人數，必須了解這些攻勢和風險。

蓬佩奧今天下午在媒體聯訪記者會表示，談兩岸的風險的時候，不能用靜態的方式談，因為很多事情發生的機率，必須看台灣和西方國家的因應、準備工作、決心展現方面到底做了多少，例如美方就會希望傾聽台灣高層表達軍事訓練援助的需求，如果台灣已經展現決心，購買特定的軍事裝備的話，美國自然也會想要提供相關的訓練給台灣軍事單位。

蓬佩奧強調，一定要向中國展現：如果中國在台海興起戰端，對習近平來講是代價非常高的。他表示，必須意識到，除了戰爭、軍事這個議題框架之外，其實習近平對周邊國家並不是軍事方面的征服，而是利用經濟、網路論述的力量，影響非常多小國和周邊社會。

蓬佩奧說，中國共產黨善於利用經濟手段威逼周邊小國，威脅若是承認台灣的話，就會減少觀光人數等，因此，必須了解習近平在經濟方面會帶來那些攻勢和風險，這是一定要討論的。